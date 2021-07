Steve Wozniak, cofundador de Apple: 'Es hora de reconocer el derecho a reparar'

Hong Kong (CNN Business) -- Woz está apoyando el movimiento del "derecho a reparar". El cofundador de Apple Steve Wozniak, conocido en el mundo tecnológico por su apodo, Woz, habló sobre el tema durante una aparición reciente en Cameo, un sitio web que permite a los admiradores pagar a celebridades por mensajes de video.

En una publicación para Louis Rossmann, personalidad de YouTube y defensor del derecho a reparar, Wozniak dijo que apoyaba "totalmente" la causa, que les da a los consumidores el derecho y la información para arreglar sus propios dispositivos, y que, de alguna manera, se sintió "emocionalmente" afectado por ella.

"Hago muchos cameos, pero este realmente me ha afectado", dijo en el video de nueve minutos. "No habríamos tenido un Apple si no hubiera crecido en un mundo tecnológico muy abierto".

El movimiento del derecho a la reparación ha ganado terreno últimamente. En el Reino Unido, se han introducido nuevas medidas para exigir a los fabricantes de televisores, lavadoras y refrigeradores que proporcionen piezas de repuesto a los consumidores.

En Estados Unidos, al menos 27 estados han deliberado sobre legislación relacionada con el tema este año, según US PIRG, una coalición de grupos de investigación de interés público con base en el Estado.

La Casa Blanca también intervino, y la secretaria de Prensa, Jen Psaki, señaló esta semana que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estaba estudiando otorgar "a los agricultores el derecho a reparar su propio equipo".

Wozniak, por su parte, compartió cómo había aprendido a construir y modificar sus propios dispositivos desde una edad temprana, incluso con una licencia de radioaficionado a los 10 años.

"En aquel entonces, cuando compraba cosas electrónicas como televisores y radios, todos los circuitos y diseños se incluían en papel. Código abierto total", dijo.

"Si sabes lo que estás haciendo... podrías reparar muchas cosas a bajo costo. Pero es aún más valioso saber que lo hiciste tú mismo".

El antecedente de Apple

Wozniak, cofundador de Apple hace 45 años con Steve Jobs, dijo que permitir que otros reacondicionen sus dispositivos también tiene valor comercial. Señaló el éxito de la computadora Apple II. Dijo que era "modificable y ampliable al máximo" y la "única fuente" de ganancias para Apple durante sus primeros años.

"No fue... exitosa por pura suerte", agregó. "Hubo muchas cosas buenas en ser tan abierta que todos podían unirse a la fiesta".

Los comentarios de Wozniak se producen cuando Apple, la compañía que dejó como empleado activo en 1985, ha enfrentado críticas durante mucho tiempo por políticas que restringen dónde sus clientes pueden reparar sus iPhones y otros dispositivos electrónicos sin poner en peligro sus garantías.

La empresa solía permitir que sus proveedores de servicios autorizados recibieran piezas auténticas de Apple y otros materiales necesarios para realizar reparaciones. Eso cambió en 2019, cuando la compañía expandió la cantidad de negocios de reparación que reconoció oficialmente.

Pero "creo que las empresas [todavía] lo inhiben porque les da poder, control sobre todo", dijo Wozniak.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Es hora de empezar a hacer las cosas correctas", dijo Wozniak en su mensaje. "Es hora de reconocer el derecho a una reparación más completamente".

