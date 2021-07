Volkswagen y BMW reciben una multa de US$ 1.000 millones por dirigir un "cártel de emisiones"

(CNN Business)-- La Comisión Europea impuso una multa de US$ 1.000 millones al Grupo Volkswagen y a BMW por coludirse con Daimler para frenar el desarrollo de una tecnología que podría haber reducido las emisiones nocivas de sus vehículos. En un comunicado emitido este jueves, la Comisión dijo que los tres fabricantes de automóviles alemanes, junto con las filiales de Volkswagen, Audi y Porsche, violaron las normas antimonopolio de la UE al acordar evitar competir en el desarrollo técnico en el área de la limpieza de óxido de nitrógeno.

Los cargos se refieren a una conducta que se desarrolló entre 2009 y 2014, cuando los fabricantes de automóviles celebraron "reuniones técnicas periódicas" para discutir el desarrollo de la tecnología que elimina las emisiones nocivas de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel, según la Comisión.

"Los cinco fabricantes de automóviles, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi y Porsche, poseían la tecnología para reducir las emisiones nocivas más allá de lo legalmente exigido por las normas de emisiones de la UE. Pero evitaron competir en el uso de todo el potencial de esta tecnología para limpiar mejor de lo que exige la ley", dijo en el comunicado la máxima responsable antimonopolio de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.

"En el mundo actual, contaminar menos es una característica importante de cualquier automóvil. Y este cártel pretendía restringir la competencia en este parámetro clave de la competencia", añadió.

Volkswagen, incluidas sus marcas Audi y Porsche, fue multada con € 502 millones (US$ 595 millones) y BMW con € 373 millones (US$ 442 millones). Daimler no fue multada porque reveló la existencia del cártel, dijo la Comisión.

Volkswagen dijo que consideraría la posibilidad de apelar la sentencia, y sugirió que sentaba un precedente cuestionable.

"La Comisión abre un nuevo camino legal con esta decisión, porque es la primera vez que persigue la cooperación técnica como una violación de las leyes antimonopolio", dijo la empresa en un comunicado. "También impone multas a pesar de que el contenido de las conversaciones nunca se implementó y, por lo tanto, los consumidores nunca se vieron perjudicados", añadió.

El mayor fabricante de automóviles de Europa dijo que las directrices de la Comisión sobre los acuerdos de cooperación técnica entre los fabricantes de automóviles "ya no hacen justicia a los complejos desafíos a los que se enfrenta la industria automotriz" y necesitan ser actualizadas.

En un comunicado, BMW dijo que la Comisión había "retirado la mayor parte de sus acusaciones de violaciones de la legislación antimonopolio" y eximió al fabricante de automóviles de la sospecha de utilizar "dispositivos de desactivación prohibidos" para hacer trampas en las pruebas de emisiones. "Esto subraya que nunca ha habido ninguna acusación de manipulación ilegal de los sistemas de control de emisiones por parte del Grupo BMW", añadió la compañía.

En 2015, Volkswagen admitió haber manipulado millones de motores diésel para que sus emisiones parecieran menos tóxicas en las pruebas de lo que realmente eran. El escándalo desencadenó años de investigaciones, multas y acuerdos que han costado al fabricante de automóviles al menos US$ 39.000 millones y han manchado su reputación.

El mes pasado, el ex CEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, acordó pagar a la empresa casi US$ 14 millones después de que una investigación descubriera que no había respondido adecuadamente a los indicios de que la empresa podría haber estado utilizando tecnología ilegal en los motores diésel.

Robert North y Charles Riley contribuyeron con este reportaje.

