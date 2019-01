(CNN Español) - La mayor parte de los analistas en Wall Street ven un 2019 en el que la economía global se desacelera —aunque sea suavemente—. Y esa desaceleración va a ser un factor absolutamente definitivo en muchas economías en 2019, empezando por la estadounidense, que está fuertemente globalizada.

Las guerras comerciales de Trump han precipitado algunas de esas desaceleraciones en economías clave como la de China, o la Union Europea, y el efecto domino se va haciendo cada vez más evidente.

La gran pregunta ahora es cuánto va a afectar esa desaceleración a las grandes corporaciones globalizadas estadounidenses, que tienen un peso tan definitivo en esta economía. Es importante recordar que de las 500 empresas que forman el índice S&P 500, el 45% de sus ventas se hace fuera de este país. Es decir, lo que ocurre fuera de Estados Unidos toca de lleno a esta economíoa.

He hablado de todo eso y de muchas cosas mas esta semana en GloboEconomía con Alejo Czerwonko, director de Estrategia de Inversión de Mercados Emergentes en UBS, en nuestro primer “GloboTemperatura” de 2019, y Alejo está moderadamente optimista.

Concretamente en el tema de cómo se verán afectadas las corporaciones estadounidenses por la desaceleración global, cree que “el mercado puede haber descontado en exceso estas últimas semanas el impacto que pueden recibir”. Czerwonko nos recuerda que 2018 ha sido un año excepcional —con una media de aumento de beneficios que sobrepasa el 20%— pero 2019, volviendo a magnitudes más normales, “podría terminar con una subida media del 5%, lo que estaría muy bien”.

Pero además hemos hablado de Asia, de Europa y de las principales economías latinoamericanas, y de dónde ven en UBS oportunidades de inversión en 2019. Espero que os interese.

