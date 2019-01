¿Qué podría significar el divorcio de Jeff y MacKenzie Bezos para Amazon?

(CNN Business) - Poco después de casarse, MacKenzie Bezos condujo a su marido, Jeff, por todo el país, desde Nueva York a Seattle, mientras redactaba un plan de negocios para lo que se convertiría en Amazon.

Ahora, veinticinco años después, MacKenzie Bezos podría volver a ocupar el asiento del conductor, esta vez con la posibilidad de quitar el control a su marido sobre la empresa más valiosa del mundo.

La pareja más rica del mundo anunció el miércoles en una declaración conjunta que se están divorciando "después de un largo período de exploración amorosa y separación de prueba".

El divorcio podría reducir drásticamente la participación de Jeff Bezos en Amazon y abrir la puerta a que su esposa se convierta en uno de sus principales accionistas, con un nuevo apalancamiento en la compañía, según abogados de divorcios y expertos en gobierno corporativo.

Washington, donde vive la familia y donde es la sede de Amazon, es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que los bienes acumulados durante el matrimonio deben dividirse en partes iguales en un divorcio. Dado que Amazon lanzó después de que la pareja se casó, esta regla probablemente se aplicará a prácticamente todo el patrimonio neto actual de 137.000 millones de dólares de Jeff Bezos, según los expertos.

No se sabe si la pareja tiene un acuerdo prenupcial o posterior a la boda. Tampoco está claro si pueden solicitar el divorcio en otro estado. Poseen propiedades en California, Texas y Washington DC, entre otras ubicaciones.

Asumiendo que no existe un acuerdo previo, el presidente ejecutivo de Amazon podría tener que vender o transferir la mitad de sus acciones de más del 16% en la empresa para dividir por igual en el divorcio, dicen los abogados.

MacKenzie Bezos podría intentar utilizar su gran participación en Amazon para impulsar cambios en la empresa, potencialmente en oposición a su exmarido. Pero es poco probable que esto lleve a un cambio corporativo real.

"Es solo el 8% de las acciones", dijo Michael Pachter, analista de Wedbush, "... no es lo suficiente como para ejercer ningún control".

"Jeff sigue concentrado y comprometido en todos los aspectos de Amazon", dijo Drew Herdener, vicepresidente de comunicaciones corporativas, en un comunicado proporcionado a CNN.

A diferencia de otros presidentes ejecutivos de tecnología, como Mark Zuckerberg de Facebook y Evan Spiegel de Snap, el control de Jeff Bezos sobre Amazon no proviene de tener una mayoría de poder de voto en la compañía, sino más bien de una sólida trayectoria de liderazgo durante más de dos décadas. Probablemente eso no cambie con sus acciones reducidas. De hecho, su participación en Amazon ha estado disminuyendo durante años, ya que vende acciones para financiar su empresa de cohetes, Blue Origin.

En cambio, es más probable que cualquier tensión entre los dos principales accionistas individuales de Amazon simplemente "añada dramatismo a una situación en la que no se quiere drama", dijo Charles Elson, profesor de gobernabilidad corporativa de la Universidad de Delaware.

Pero eso supone que MacKenzie Bezos está buscando una pelea. Hirsch le dijo a CNN que la asesoría legal de MacKenzie Bezos le aconsejará que intentar ejercer el control en Amazon no solo entraña el riesgo de crear un espectáculo público, sino que también puede minar el valor de sus propios activos al interferir con las operaciones comerciales.

"Supongo que habrá oportunidades durante las negociaciones que le permitirán a MacKenzie recibir más de lo que el público espera en términos de activos a cambio de su total cooperación", dice Hirsch.

Después de que Jeff y MacKenzie Bezos publicaron su declaración, The New York Post y The National Enquirer informaron que Jeff Bezos había comenzado a ver a otra mujer. Las noticias de la prensa sensacionalista, que CNN no ha confirmado de forma independiente, plantean la posibilidad de un divorcio más desordenado de lo que se esperaba inicialmente.

"Si de alguna manera pueden resolver esto de forma amistosa después de ayer, los dos se irán siendo unas de las personas más ricas del mundo y todo saldrá bien", dijo Peter Walzer, socio fundador de Walzer Melcher en California y presidente de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales

Pero, agregó, "en nuestro negocio, cuando hay algún tipo de problema emocional y otras personas, se fomenta una gran cantidad de peleas, honorarios de abogados y una gran cantidad de dinero".