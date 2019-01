(CNN Español) - La 24ª entrega de los Critics’ Choice Awards será transmitida en vivo, desde The Barker Hangar en Santa Mónica, el domingo 13 de enero en TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) a las 18.00 (MEX) / 19.00 (COL) / 20.00 (VEN) / 21.00 horas(ARG / CHI).

Cada año, más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados en la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association), se reúnen para reconocer lo mejor de la cinematografía y la televisión de la última temporada.

"La importancia de los Critics' Choice Awards, es que es una entrega a nivel nacional en Estados Unidos, conformada por una junta de 300 miembros. Es un prestigiado premio de crítica y no de industria que ha tenido la peculiaridad que en los últimos años los ganadores de esta ceremonia han coincidido con los ganadores de los premios Oscar. Es un gremio más inclusivo con una fiesta divertida", asegura el periodista Rafa Sarmiento, quien estará a cargo de los comentarios y en apoyo con la traducción al español.

Históricamente se han reconocido estos premios por ser la ceremonia con las predicciones más precisas de quienes serán los ganadores de los Premios de la Academia.

La edición celebrada en enero de 2018 dio por ganadores a los mismos que algunas semanas después ganarían un Oscar en las principales categorías: mejor película ('The Shape of Water'), mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor (Gary Oldman), mejor director (Guillermo del Toro), mejor actriz de reparto (Allison Janney) y Mejor actor de reparto (Sam Rockwell).

Guillermo del Toro, ganador del premio al Mejor Director. (Créditos: Christopher Polk / Getty Images)

Este año, 'The Favourite' es favorita gracias a las 14 nominaciones, incluidas mejor película, mejor actriz y mejor actriz en comedia (Olivia Colman), mejor actriz de reparto (Rachel Weisz) y mejor director (Yorgos Lanthimos).

Sus principales competidores son 'Black Panther' (12 nominaciones), 'First Man' (con 10), 'Mary Poppins Returns' (9), 'A Star is Born' (9), 'Vice' (9), 'Roma' (8) y 'Green Book' (7). Alfonso Cuarón, por su trabajo en 'Roma', tiene cuatro menciones que incluye el apetecido género de mejor director.

¿Qué hace que esta cinta sea la más nominada? Rafa Sarmiento lo explica: "The Favourite es una película muy inteligente y original. Es una cinta de época que tiene una serie de libertades creativas con referencias muy actuales. Tiene una historia muy inteligente conformada por una trama sociopolítica, sexual y lésbica. Una película valiente y atrevida sin ser ordinaria con personajes con muchas aristas que terminó siendo una cinta que daba mucha cabida para tener un lucimiento actoral. Lo tiene todo para ser la cinta con más nominaciones, un reparto de primera, una banda sonora espectacular, con una fotografía impresionante y simplemente, una historia fantástica".

Rafa Sarmiento afirma que 'The Favourite' es una película muy inteligente y original (FOTO Cortesía TNT)

En TV, 'The Americans','Escape at Dannemora' y 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' están en carrera por cinco galardones.

Algunos actores fueron nominados por varios de sus trabajos para la TV y cine, como son los casos de Julia Garner, en carrera por 'Dirty John' y 'Ozark', y Amy Adams, que resalta por sus trabajos en 'Vice' y 'Sharp Objects'.

No te pierdas el domingo 13 de enero, en TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), la 24ª entrega de los Critics’ Choice Awards, en vivo y en directo desde el hangar Barker, en el aeropuerto de Santa Mónica, California a las 18.00 (MEX) / 19.00 (COL) / 20.00 (VEN) / 21.00 horas (ARG/CHI).

