Encuentran muerto a un segundo hombre en la casa del donante demócrata Edward Buck

(CNN) - Un hombre encontrado muerto en la casa de West Hollywood del prominente donante demócrata Edward Buck fue identificado como Timothy Dean, de 55 años, según la afiliada de CNN, KTLA.

Dean trabajaba en la tienda de Saks de la Quinta Avenida de Beverly Hills y era muy querido en la comunidad, dijo su compañero de cuarto, Ottavio Taddei, citado por la KTLA.

El Departamento del sherif del Condado de Los Ángeles dijo que un hombre había sido encontrado muerto en la casa de Buck temprano el lunes por la mañana.

La policía no ha revelado el nombre del hombre y CNN no ha confirmado su identidad.

Es la segunda muerte de un hombre adulto en la casa de Buck en los últimos dos años. En julio de 2017, se determinó que un hombre identificado como Gemmel Moore sufrió una sobredosis fatal en el mismo lugar, dijeron las autoridades.

Buck, de 64 años, estaba presente en el momento de los dos incidentes.

La policía está llevando a cabo una investigación sobre la muerte más reciente y así como entrevistas de seguimiento y una segunda revisión de la muerte en 2017 para comprender mejor los dos casos, dijeron las autoridades.

El representante Ted Lieu donará contribuciones de Buck

Buck ha sido donante de varios candidatos demócratas y comités de acción política (conocidos como PAC por sus siglas en inglés) en los últimos años, según información de Open Secrets, un grupo no partidista que rastrea el dinero en la política estadounidense.

El representante demócrata por California Ted Lieu anunció esta semana que donará más de 18.000 dólares en contribuciones que hizo Buck a su campaña a organizaciones LGBTI y organizaciones afroamericanas de derechos civiles.

En un comunicado, Lieu dijo que estaba "profundamente perturbado por las últimas revelaciones" de una segunda muerte en la casa de Buck.

Lieu dijo que donará 5.000 dólares tanto a Lambda Legal como a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés); 3.000 dólares tanto para GLAAD como para The Trevor Project; y 2.500 dólares al Equality California Institute.

Dos muertes en menos de dos años

Las autoridades respondieron un llamado de la casa de Buck a la 1:05 a.m. del lunes por una persona que no respiraba. Declararon muerto al hombre cuando llegaron, dijo el Departamento del Sheriff. Se desconoce la causa de la muerte y el Departamento de Forense del condado de Los Ángeles la determinará.

Entre tanto, se determinó que la muerte de Moore, un hombre negro de 26 años, fue por una sobredosis accidental de metanfetamina, según el sitio web del Departamento de Médico Forense.

La prueba admisible en el caso no era suficiente para probar más allá de una duda razonable que Buck era responsable de la muerte de Moore, según una hoja de evaluación de cargos del fiscal del condado de Los Ángeles. .

El Centro LGBT de Los Ángeles, una organización que ofrece servicios y defensa de derechos de las personas LGBT, pidió al alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva que investigue exhaustivamente la muerte y "busque justicia agresivamente".

"Aunque la investigación está en sus etapas iniciales, instamos al Alguacil Villanueva a mantener al público plenamente informado ya que las personas LGBT tienen un interés considerable y urgente en un caso claramente relacionado con la salud y la seguridad de nuestra comunidad". dijo. "Los informes que hemos escuchado generan más preguntas que respuestas".

El abogado de Buck, Seymour Amster, dijo a CNN que Buck y la víctima habían sido amigos por más de 25 años. Dijo que no creía que se hubieran presentado cargos en el caso.

"Sí, Ed tiene personas con las que se relaciona y que tienen problemas con las drogas. Él intenta convencerlas de que las dejen y, a veces, traen problemas a su apartamento y ese es el problema", dijo Amster.

Participación política

Buck ha contribuido a una serie de causas y candidaturas en California y otros lugares.

Además de 2.700 dólares que le dio a Lieu, en 2017 donó 10.400 dólares al PAC Getting Stuff Done, afiliada a la senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona y 1.000 dólares al representante Jimmy Calome de California, al representante Pete Aguilar de California, a la representante Raja Krishnamoorthi de Illinois, y al ex senador Joe Donnelly de Indiana.

También entregó 2.700 dólares a Hillary Clinton en 2015, 5.000 dólares a la Cámara de Representantes que apoya a los Demócratas en 2014 y 1.000 dólares a Barack Obama en 2008, según OpenSecrets.

En 2010, Buck abucheó a la candidata a gobernadora republicana de California Meg Whitman en un evento político, de acuerdo con informes de noticias de NJ.com en ese momento.

El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que hacía campaña en favor de Whitman, confrontó a Buck.

"Son las personas las que alzan la voz y gritan como tú que están dividiendo a este país", dijo Christie. "Estamos aquí para unir a este país, no para dividirlo".

- Stella Chan, Stephanie Elam y Jason Kravarik contribuyeron con este informe.