Jeff y MacKenzie Bezos se divorciarán después de 25 años de matrimonio

(CNN) - La pareja más rica del mundo se está separando.

Jeff Bezos y su esposa, MacKenzie, se van a divorciar después de 25 años de matrimonio, según un comunicado conjunto difundido el miércoles en la cuenta de Twitter del presidente ejecutivo de Amazon.

"Después de un largo período de exploración amorosa y separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestra vida compartida como amigos", dijo la pareja en el comunicado.

"Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado y estamos profundamente agradecidos por cada uno de los años que llevamos casados", continúa el comunicado. "Si hubiéramos sabido que nos separaríamos después de 25 años, volveríamos a hacerlo".

Bezos, de 54 años, y MacKenzie, de 48, conocieron y contrajeron matrimonio mientras trabajaba en DE Shaw, un fondo de inversión con sede en Nueva York, a principios de los años 90.

Poco después, hicieron las maletas y se trasladaron a todo el país a Seattle, donde Bezos lanzó Amazon.

Bezos es ahora la persona más rica del mundo, con un valor neto estimado de 137.000 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index. Eso significa que este divorcio podría ser muy costoso.

MacKenzie es autora de varias novelas, incluidas Traps and The Testing of Luther Albright.

El año pasado, la pareja anunció sus planes de destinar 2.000 millones para financiar las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las familias sin hogar y crear una red de centros preescolares en comunidades de bajos ingresos.

En la declaración conjunta, la pareja dijo que esperaban continuar trabajando juntos como "padres, amigos, socios en emprendimientos y proyectos, y como individuos persiguiendo aventuras".

Tienen cuatro hijos.