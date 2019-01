Fue por celular y salió noqueado: La luchadora de UFC Polyana Viana golpea sin piedad al hombre que quiso atracarla

(CNN) - Ten cuidado con lo que deseas si alguna vez decides quitarle algo a una luchadora de artes marciales mixtas (MMA).

Un hombre en Rio de Janiero lo descubrió a las malas después de que se acercó a la atleta de UFC Polyana Viana mientras esperaba a un Uber afuera de su casa en la ciudad brasileña el sábado.

"Me preguntó la hora, lo dije y vi que no se iba", dijo Viana, de 26 años, a MMAJunkie.

"Y luego me dijo: 'Dame el teléfono. No intentes reaccionar, porque estoy armado'. Luego puso su mano sobre [una pistola], pero me di cuenta de que era demasiado suave".

Sospechando que la pistola era falsa, Viana decidió tomar el asunto en sus propias manos.

"Tiré dos golpes y una patada. Se cayó, luego lo atrapé en un estrangulamiento trasero. Luego lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes", dijo Viana, quien actualmente tiene registro de peleas de 1-1.

La luchadora brasileña continuó sometiendo al hombre hasta que llegó la policía para llevárselo. Confirmó que el "arma de fuego" era simplemente un recorte de cartón.

El departamento de policía de Rio le dijo a CNN Sport que había ocurrido un incidente en la misma zona de la ciudad, y se hizo un arresto, pero no nombraron al presunto asaltante.

"Un criminal fue encontrado inmovilizado por civiles después de intentar robar a una persona en el lugar", se lee en un comunicado. "Una pistola falsa le fue incautada".

MMAJunkie publicó una foto de la supuesta pistola de cartón, una imagen que —dijeron— les envió Viana.

Viana dijo que se sentía "bien" después del incidente, sugiriendo que el hombre parecía más afectado por la terrible experiencia. Más tarde dijo que el culpable fue tratado por sus heridas antes de que lo llevaran a la estación de policía, donde ella presentó una denuncia.

Las imágenes del presunto incidente, según se informa, tomadas por Viana, aparecieron en la cuenta de Instagram del presidente de UFC Dana White, que muestra las horribles lesiones del hombre.

"A la izquierda está @polyanaviana, una de nuestras luchadores de @UFC, y a la derecha es el tipo que intentó robarla", escribió White, quien agregó: "#Badf *** ingidea" (mala p*** idea).

Viana respondió: "El jefe @danawhite publicó otra de mis fotos... ¡Estoy pensando que soy todo eso!"

CNN Sport contactó a la UFC para obtener comentarios de Viana, pero ella no estuvo disponible para una respuesta inmediata.