Despiden a meteorólogo de Nueva York por usar insulto racista en televisión

(CNN) - Un canal de televisión en Rochester, Nueva York, despidió a un meteorólogo el domingo después de haber utilizado un insulto racista al aire.

Durante la transmisión de WHEC-TV el viernes por la noche, Jeremy Kappell dijo "Martin Luther Coon Park" cuando se refería a un parque céntrico de Rochester bautizado con el nombre del líder del movimiento de derechos civiles Martin Luther King Jr.

En un video visto por CNN, Kappell dice "King "inmediatamente después de utilizar el insulto y continúa con la transmisión.

Kappell dijo que su uso del insulto fue un error causado por hablar demasiado rápido.

"Lo que ocurrió el viernes, para mí, es un simple malentendido. Si me ves regularmente, sabrás que suelo incluir mucha información en mi reporte del clima, lo cual me obliga a hablar rápido y desafortunadamente hablé demasiado rápido cuando me refería al Dr. Martin Luther King Jr. Tan rápido que confundí un par de palabras. Sabía que había pronunciado mal, pero no hubo malicia. No tengo idea de cómo se les ocurrió eso a muchas personas", dijo en un video publicado en Facebook el lunes por la noche.

Kappell dijo que tan pronto como escuchó la mala pronunciación, "puso énfasis en 'King' y siguió adelante".

"Esa no es una palabra que yo haya dicho, te lo prometo. Si sientes que eso te lastima de algún modo, me disculpo sinceramente", dijo.

Revuelo en las redes sociales

Videos de Kappell usando el insulto racista fueron difundidos en redes sociales durante el fin de semana, lo que provocó que el alcalde de Rochester, Lovely A. Warren, y el consejo de la ciudad dieran a conocer un comunicado el domingo.

"Es incorrecto, hiriente y molesto que el Canal 10 de la WHEC emitiera insultos raciales en referencia al Dr. Martin Luther King, Jr. durante su transmisión de Friday News", se lee en el comunicado. "Es inaceptable que esto haya ocurrido. Debe haber consecuencias reales para la personalidad de noticias involucrada y también para el equipo directivo que no ha podido disculparse inmediatamente y abordar el insulto".

El alcalde y el ayuntamiento pidieron el despido de Kappell y un examen de la respuesta de WHEC al incidente.

"La estación tardó casi dos días en disculparse, y solo después de que se vio obligada a hacerlo por una reacción adversa en las redes sociales", se lee en el comunicado.

La Asociación de Periodistas Negros de Rochester (RABJ, por sus siglas en inglés) también emitió un comunicado el domingo que condena el uso del insulto racista en el aire. La declaración de la organización dice que vio una grabación del incidente proporcionada por un espectador.

"Esto es completamente inaceptable y contrario a todos los estándares de la radiodifusión", se lee en el comunicado. "Esperamos una explicación completa de lo sucedido, quién fue el responsable y por qué no se dijo nada inmediatamente después de la transmisión del viernes. También queremos saber qué medidas se tomarán para evitar incidentes como este en el futuro".

El vicepresidente y gerente general de WHEC, Richard A. Reingold, dijo en un comunicado emitido el domingo que Kappell fue despedido después de una investigación y discusión internas.

"Pido disculpas por la emisión de insultos raciales en referencia al Martin Luther King, Jr. Park durante nuestra transmisión del viernes por la noche", dijo Reingold. Añadió que la estación cree en mantener a los periodistas y presentadores "al más alto nivel".

"Estas palabras no tienen cabida en el aire de News10NBC, y el hecho de que las transmitamos me decepciona y me repugna: que no haya sido captado inmediatamente es inexcusable", dijo Reingold.

Reingold dijo que la decisión del canal de despedir a Kappell no fue influenciada por la llamada del alcalde de la ciudad.

Kappell dijo en su video que ha sido meteorólogo durante 20 años. Su página de LinkedIn dice que estuvo en WHEC desde octubre de 2017.

Kappell dijo que no estaba satisfecho con la respuesta de la estación al incidente.

"Estoy muy decepcionado de que mi carrera haya terminado de esta forma y estoy muy decepcionado de mi televisora, de la que esperaba cierto nivel de apoyo y no recibí nada", dijo.

Melanie Whitney de CNN contribuyó con este informe