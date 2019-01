La jueza Ruth Bader Ginsburg no asistió al primer día de labores de la Corte Suprema de Justicia en 2019

(CNN) - La jueza Ruth Bader Ginsburg no asistirá a la Corte Suprema el lunes por la mañana, institución que se reúne para su primer día de debates orales en 2019.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, declaró el lunes en la Corte Suprema que la jueza Ruth Bader Ginsburg "no podría" estar presente en los argumentos orales, pero que participaría en los casos leyendo las transcripciones. No mencionó su reciente operación para extirpar dos nódulos cancerosos del pulmón.

Ginsburg, de 85 años, ha sobrevivido a otros episodios de cáncer que nunca le han hecho perder argumentos orales. También se presentó a las discusiones orales el día después de la muerte de su marido.

Ginsburg fue dada de alta del hospital hace unas dos semanas, según el tribunal, tras la cirugía realizada el mes pasado.

El tribunal dijo que no había evidencia de que quedara ninguna enfermedad después de la cirugía. Los nódulos en sí se descubrieron incidentalmente después de las pruebas después de una caída que sufrió en noviembre. La jueza liberal, que es clave en la Corte, regresó a los tribunales poco después de la caída en la que se fracturó tres costillas en noviembre pasado.

Ginsburg ha dicho que continuará en la Corte Suprema siempre que sea capaz de hacer el trabajo. En 1999, Ginsburg se sometió a una cirugía para el cáncer colorrectal, y 10 años más tarde recibió tratamiento para un cáncer en primeras etapas en el páncreas.

"Dije que haré este trabajo siempre que pueda hacerlo a todo vapor", dijo Ginsburg el mes pasado durante una entrevista tras una proyección en Nueva York de "On the Basis of Sex", un largometraje sobre sus años como joven abogada.

Hace un año, Ginsburg contrató asistentes legales por al menos dos períodos judiciales, lo que indica que tiene la intención de quedarse hasta 2020.

Apodada la "notoria RBG", Ginsburg cumplió 25 años en el banquillo el año pasado desde su nombramiento en la corte en 1993.

Se ha hecho más conocida por sus opiniones relacionadas con los derechos civiles, incluido el caso histórico con el que abrió el Instituto Militar de Virginia a las mujeres. Sus disidencias en los últimos años han seguido alimentando a los demócratas en un momento en que los republicanos controlan la rama ejecutiva del gobierno y la Corte Suprema avanza hacia la derecha.

El apodo de "notoria RGB", en honor al rapero Notorious B.I.G., se creó como respuesta a un desacuerdo de Ginsburg cuando la mayoría de la corte emitió una decisión clave que anulaba las protecciones de los derechos de voto.