(CNN Español) - El mexicano Alfonso Cuarón ganó la noche de este domingo en la gala de los Globo de Oro el premio como Mejor Director por su película "Roma".

En su discurso de agradecimiento, Cuarón, quien en 2014 ganó el Oscar a Mejor Director por "Gravity", agradeció a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a sus socios y a las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes protagonizan el filme de Netflix.

También rindió homenaje a México, su país.

Este fue su discurso, breve pero emotivo:

"Nuevamente, gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a mis productores y mis socios de Participant Media; Netflix, por haber hecho que esta película improbable fuera reconocida de manera masiva. Es como estar haciendo trampa en cierto modo, porque lo único que yo estaba haciendo era disfrutar de Marina De Tavira y Yalitza Aparicio existiendo en la pantalla. Estoy eternamente agradecido con las dos.

"Otra parte de mí me dice que en realidad esta película fue dirigida por Libo (en referencia a su niñera en la vida real), mi madre, mi familia y quizá más importante aún, por este complejo laboratorio que me dio forma y me creó. Así que muchas gracias, México.

"Y como siempre, a mi hija Bu y a mi hijo Olmo".