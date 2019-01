Las canciones más escuchadas en Spotify para hacer ejercicio

(CNN Español) - La música y el ejercicio son una mezcla obligada para muchos, pues una buena playlist puede estimular una sesión de actividad física y hacerla más llevadera.

Spotify lo sabe y por eso cuenta con una lista de 43,5 millones de listas de canciones para hacer ejercicio. La compañía reveló esta semana cuáles fueron las canciones más escuchadas por sus suscriptores globalmente a la hora de ejercitarse: Eminem y Kanye West fueron los campeones en esta lista.

La canción más escuchada globalmente para hacer ejercicio fue 'Till I Collapse' del rapero Eminem, una canción que por tercer año consecutivo ocupó el primer lugar para correr o hacer clases de ciclismo, según un comunicado de Spotify.

Otra canción de Eminem, 'Lose Yourself', ocupó el segundo lugar en las preferencias de los usuarios de todo el mundo para ejercitarse. Después están Stronger y Power de Kanye West y 'Can't Hold Us', de Macklemore and Ryan Lewis, según Spotify.

Sin embargo, la canción más escuchada para hacer ejercicio varía entre hombres y mujeres, pues mientras a los primeros les gusta escuchar 'Till I Collapse' de Eminem, a ellas les gusta más Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars, de acuerdo con la plataforma de música.

Y las preferencias también varían según la edad, pues mientras a los menores de 35 años optan por Eminem, los usuarios de entre 35 y 45 años prefieren algo más retro y evocar la banda sonora de Rocky: Eye of the Tigger, de Survivor. La canción más escuchada por los mayores de 55 en Spotify es All About that Bass, de Meghan Trainor, según Spotify.

Este el top 5 global de Spotify para ejercitarse:

1) Till I Collapse, Eminem

2) Lose Yourself, Eminem

3) Stronger, Kanye West

4) POWER, Kanye West

5) Can't Hold Us, Macklemore y Ryan Lewis

Así mismo, Spotify dijo que Finlandia es el país más activo en términos de cantidad de música que reproduce para hacer ejercicio y observó una tendencia al alza en la reproducción de música relacionada con el yoga, siendo Suecia el país que más de este tipo de música reproduce.