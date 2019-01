Guía para seguir los Globo de Oro 2019

(CNN) - La edición número 76 de los Globo de Oro este domingo dará comienzo a la temporada de premios.

Esto es lo que debes saber sobre la noche dorada de Hollywood, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, para premiar lo mejor del cine y la televisión.

¿Quién será el anfitrión?

Andy Samberg y Sandra Oh harán lo posible para hacer olvidar a las comediantes Amy Poehler y Tina Fey, que presentaron la gala durante tres años consecutivos.

Oh está además nominada como mejor actriz de serie de televisión por su papel en "Killing Eve".

Principales nominados

Con seis nominaciones, incluida la de mejor musical o comedia, "Vice", protagonizada por Christian Bale y Dick Cheney, es la película con más postulaciones. "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" lidera las categorías de televisión con cuatro.

En la categoría de mejor película de drama compiten tres películas protagonizadas por negros: "Black Panther", "BlacKKKlansman" y "Si Beale Street Could Talk". Disputarán el premio con "Bohemian Rhapsody" y "A Star is Born".

Hablando de "A Star is Born", todas las miradas estarán puestas en esta película, considerada una de las favoritas para los Oscar.

"A Star is Born" es protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

La versión de 1976 le valió el Globo de Oro a Barbra Streisand y Kris Kristofferson, y el domingo por la noche veremos si los protagonistas de la nueva versión, Lady Gaga y Bradley Cooper, experimentarán la misma magia.

Presentadores

Algunos de los nombres más importantes de la industria se harán presentes en la ceremonia. Entre ellos están Jessica Chastain, Idris Elba, Lupita Nyong'o, Saoirse Ronan, Sterling K. Brown, Harrison Ford, Halle Berry y Chadwick Boseman.

Momentos para ver

Si le creemos a Oh, no será una ceremonia tan política, al menos por parte de los anfitriones.

"No me interesa nada [hablar de Trump]", le dijo a The Hollywood Reporter. "Lo que me interesa es destacar un cambio real. Quiero centrarme en eso porque la gente puede criticar a Hollywood todo lo que quiera, y hay mucho que criticar, claro, pero también creamos cultura".

Pero eso no significa que no hablen de política los galardonados a la hora de dar sus discursos de aceptaciónl. De hecho, estamos casi seguros de que así ocurrirá.

Y este año, Jeff Bridges recibe el Premio Cecil B. DeMille, así que tenemos muchas esperanzas depositadas en sus comentarios.

A qué horas es ceremonia

La ceremonia se transmite en directo desde The Beverly Hilton en Los Angeles el domingo a las 8 p.m. ET (5 p.m. Pacífico) en NBC, para Estados Unidos.

En Latinoamérica se podrá ver en TNT, que como CNN es parte de WarnerMedia, en estos horarios