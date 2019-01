Hong Kong (CNN) - El presidente de China, Xi Jinping, pidió a Taiwán que rechace la independencia y abrace la "reunificación pacífica" con China, en un discurso conciliador que sin embargo tomó una línea dura sobre la soberanía política y las libertades de la isla autónoma.

Este miércoles, el líder chino dijo que "no se podía ceder ni un centímetro de nuestra tierra", y agregó que el país estaba preparado para "librar una batalla sangrienta con nuestros enemigos".

En cambio, el último discurso —que marca 40 años desde que un documento político clave abriera la puerta al acercamiento entre Beijing y Taipei— fue fundamentalmente de procedimiento, e incluso delineó cómo un futuro sistema respetaría los "activos privados, las religiones, las creencias y los credos del pueblo taiwanés y los derechos legítimos", mientras Xi intentaba retratar la futura unificación de China y Taiwán como algo inevitable.

"La reunificación es la tendencia histórica y el camino correcto, la independencia de Taiwán es ... un callejón sin salida", dijo.

Taiwán ha sido independiente de facto de China continental desde el final de la guerra civil del país en 1949, cuando el gobierno nacionalista derrotado huyó a Taipei. El Partido Comunista de China siempre ha sostenido que Taiwan es parte de su territorio y prometió buscar la reunificación, vacilando entre la construcción de lazos económicos y sociales con la isla y amenazándola militarmente.

Taiwan's President Tsai Ing-wen arrives for a press conference at the Presidential Palace after the national flag raising ceremony in Taipei on January 1, 2019.