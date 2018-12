EE.UU. en 2019: desaceleración sí, recesión no

(CNN Español) - En 2019, para la economía de Estados Unidos debemos esperar “moderación de crecimiento —es decir, desaceleración— pero no recesión”. Así comienza Gabriela Santos, responsable de estrategia global en J.P. Morgan Asett Management, la conversación que hemos mantenido esta semana en GloboEconomía.

Gabriela Santos piensa que la reacción de los mercados estos últimos días de 2018 puede confundirnos con lo que tenemos por delante: "Es verdad que en la última mitad de 2018 hemos corregido a la baja nuestras expectativas para la economía estadounidense, como consecuencia de la desaceleración global y de algunos elementos vinculados a las guerras comerciales”, pero esa corrección dista mucho de esperar una recesión. J.P. Morgan proyecta un crecimiento del 2% para esta economía, algo menos de lo que espera la Reserva Federal, un 2,3%.

Lo que está claro es que los recortes de impuestos de Donald Trump no han tenido ninguna incidencia estructural para que mejore esta economía. Tras el calentón innecesario del recorte de impuestos de hace doce meses, o si prefieren el inapropiado impulso fiscal en tiempos en los que la economía iba bien, este país terminará 2018 con un extraordinario crecimiento en torno al 3%, pero volverá al 2% en 2019. El tema no da más de sí.

La razón para esa opinión alejada de una recesión está, según Santos, en unos fundamentales aún muy sanos. Un desempleo de solo el 3,7%, una inflación contenida del entorno del 2%, y una subida de sueldos, que aunque tímidamente empieza a notarse, cercana al 3%, que es importante en un país en el que mas del 70% de su PIB tiene que ver con el consumo.

No dejéis de vernos en GloboEconomía, porque además del pronostico y las recomendaciones de inversión para EE.UU., hemos hecho lo mismo para Europa, Asia y los países con mayor peso en nuestra region. Espero que os interese. ¡Todo lo mejor para 2019!

