Suspenden búsqueda del actor que cayó del crucero Harmony of the Seas

(CNN) - La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el jueves la búsqueda de un actor y animador de cruceros británico de 20 años que cayó un crucero de Royal Caribbean el día de Navidad.

Arron Hough, quien trabajaba en el crucero Harmony of The Seas, cayó por la borda a 430 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico, informó la Guardia Costera en un comunicado. La búsqueda se suspendió alrededor de las 2:30 p.m. del jueves.

Harmony of the Seas es el barco de cruceros más grande del mundo.

"Hemos estado en contacto con miembros de la familia del señor Hough en todos nuestros esfuerzos de búsqueda y sabemos que es un momento muy difícil y doloroso para ellos", dijo el comandante Christopher Douglas, jefe de respuesta del sector de la Guardia Costera de San Juan.

"Suspender una búsqueda es una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar como personal de primera respuesta, y nunca se toma a la ligera".

Royal Caribbean dijo que Hough no se presentó al trabajo como estaba previsto el día de Navidad. Añadió que video captado por la cámara de circuito cerrado del barco lo mostraba entrando en una zona de la cubierta 5 alrededor de las 4 a.m. Y no se le volvió a ver. La cubierta 5 alberga tiendas, restaurantes y teatros.

El crucero notificó al Servicio de Guardacostas del Sector San Juan sobre el miembro de la tripulación faltante el día de Navidad, dijo la Guardia Costera.

Actualmente navega en un itinerario de siete noches tras partir de Fort Lauderdale, Florida, el 23 de diciembre, con visitas planificadas a Philipsburg, St. Maarten; San Juan, Puerto Rico, y Labadee, Haití.