Las 5 noticias más leídas de 2018 en CNNE.com

El año 2018 fue intenso, cargado de noticias de última hora, tensiones políticas y denuncias de alto perfil. El año empezó con la noticia del operativo en el que terminó muerto el expolicía venezolano Óscar Pérez y poco después la región quedó sorprendida con las revelaciones de la reconocida actriz Karla Souza a Carmen Aristegui sobre la violación de la que dice fue víctima. Muertes inesperadas de celebridades sacudieron a la opinión pública mundial: Anthony Bourdain y Avicii.

Además de estas noticias, el contenido más visto en el sitio web de CNN en Español fue la infografía realizada por el equipo digital sobre lo que alcanza para comprar en cada uno de nuestros países con un dólar.

Estas son las 5 noticias que nuestros lectores más visitaron en 2018.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", narró la actriz mexicana Karla Souza al compartir su relato de cómo fue blanco de acoso sexual durante una filmación por parte de un director en una entrevista emitida en febrero. En este caso y otros de esta serie de programas en Aristegui sobre el movimiento #MeToo y las mujeres que han roto el silencio sobre el acoso sexual, las entrevistadas declinaron identificar a sus agresores. CNN buscó testimonios que añadieran detalles a sus declaraciones y en aquellos casos en los que pudiera inferirse quiénes eran los responsables, CNN hizo un esfuerzo por localizarlos y pedirles su opinión.

Souza narró a Carmen Aristegui que fue blanco de acoso sexual durante una filmación por parte de un director, sin señalar a nadie específicamente por nombre. Televisa, empresa de producción de contenido audiovisual en México, anunció en un comunicado que decidió romper toda relación con el director Gustavo Loza. "Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza", dice el comunicado.

Loza reaccionó entonces en su cuenta de Twitter. "Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa y de Denise Maerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente", publicó el director.

Gustavo Loza responde a Televisa y se refiere al testimonio de Karla Souza

"De ninguna manera reconozco las acusaciones, porque jamás en todo el tiempo que tuve que ver con Karla, y que fue durante un transcurso largo de tiempo, hubo un solo acto de violencia", dice el productor y director de cine Gustavo Loza al comunicado de Televisa en el que esta empresa rompe relaciones con él "ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza".

Loza destaca que Souza no mencionó su nombre en la entrevista con Aristegui y dice que Televisa "se apresuró y me señala y me lincha mediáticamente sin haber hecho la menor investigación". Loza hace un recuento de su relación laboral con Souza desde la serie "Los héroes del Norte", menciona que se hicieron socios hace dos años y que "lucharon por hacer juntos una película". También asegura que tuvo "una relación sentimental" con la actriz. LEE MÁS

Anthony Bourdain, el talentoso presentador y escritor que cautivó a los televidentes de CNN de todo el mundo murió a los 61 años el 8 de junio.

La causa de la muerte fue un suicidio.

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo episodio de su galardonada serie de CNN. Su amigo íntimo Eric Ripert, el chef francés, encontró a Bourdain inconsciente en su habitación de hotel, la mañana del viernes.

¿Qué cosas puedes comprar con un dólar en tu país? Esta suele ser una de las típicas preguntas que hacemos cuando conversamos con algún extranjero que nos visita. Mira la infografía aquí

El DJ sueco Avicii murió a los 28 años el 20 de abril. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán.

Avicii fue uno de los DJs de gira más exitosos en la industria, trabajando con artistas como Madonna. Tuvo un éxito pop crossover en 2013 llamado "Wake Me Up".

Avicii en una imagen del verano de 2010 en Nueva York.

A pesar de una vida de estadios llenos y fanáticos emocionados, luchaba constantemente con la fama y con problemas de salud. Tanto así que dos años antes de su muerte, él se tomó un descanso de las giras y de su exhaustiva forma de vida.

En mensajes publicados en redes sociales, Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, dijo que el estrés, la ansiedad y la enfermedad fueron factores en su decisión.

El expolicía Óscar Pérez murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela el 15 de enero. Efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Óscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.

Lo que se pensaba que iba a ser un arresto, terminó con la muerte de Pérez y otros seis integrantes de su grupo. El presidente Nicolás Maduro dijo que el grupo terrorista planeaba hacer explotar un carro bomba frente a la embajada de un país amigo.

Pérez fue el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando robó un helicóptero y atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas a mediados de 2017.