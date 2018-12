Un actor de 20 años que trabajaba en un crucero está desaparecido tras caer por la borda

(CNN) - La Guardia Costera de EE.UU. está buscando a un artista británico de cruceros de 20 años de edad que se fue por la borda de un crucero de Royal Caribbean el día de Navidad.

MIRA: Quedaron varados en el mar durante 3 semanas, luego apareció un inmenso crucero

Arron Hough, quien estaba trabajando en el crucero Harmony of the Seas, cayó por la borda a 429 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico, dijo la Guardia Costera en un comunicado.

Royal Caribbean dijo que Hough no se presentó al trabajo como estaba programado para el día de Navidad. Agregó que las imágenes de la cámara de circuito cerrado de la nave lo mostraron entrando a un área en la cubierta 5 alrededor de las 4 a.m. y no se lo volvió a ver. La cubierta 5 es el lugar de tiendas, restaurantes y teatros.

El crucero informó a la Guardia Costera del Sector San Juan sobre el miembro de la tripulación desaparecido el día de Navidad, dijo la Guardia Costera.

Añadió el barco guardacostas Resolute y un avión HC-130 Hercules de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Clearwater están buscando a Hough.

MIRA: Rescatan a mujer que pasó 10 horas en el agua después de caerse por la borda de un crucero

En Twitter, la agencia de talentos de Londres Russell Smith Associates, que representa a Hough, dijo: "Estamos sorprendidos y entristecidos por las noticias relacionadas con nuestro Arron Hough. Nuestros pensamientos están con todos sus amigos y familiares y esperamos que lo encuentren muy pronto".

En julio, la agencia anunció que Hough se uniría al elenco de "Grease – the Musical" a bordo de Harmony of the Seas.

Harmony of the Seas es el crucero más grande del mundo. Actualmente está navegando en un itinerario de siete noches que partió de Fort Lauderdale, Florida, el 23 de diciembre, con paradas planificadas en Philipsburg, St. Maarten; San Juan, Puerto Rico; y Labadee, Haití.

El 16 de diciembre, un hombre de Georgia de 22 años con autismo se fue por la borda en un crucero Carnival Fantasy con destino a México.

Luke Renner, del suburbio de Johns Creek en Atlanta, se subió a una barandilla de cubierta el día después de que el barco partió de Mobile, Alabama, según Carnival Cruise Line.

Viajaba con una organización sin fines de lucro que trabaja con adultos discapacitados.

El 14 de diciembre, un crucero Carnival Victory llegó a Miami después de que un pasajero de 26 años se fuera por la borda ese mismo día, dijo la línea de cruceros. El hombre cayó por la borda a unos 56 kilómetros al sur de los Cayos de Florida, dijeron las autoridades.