AMLO sobre la investigación del accidente en el que murió Martha Erika Alonso: El helicóptero no contaba con caja negra blindada contra incendios

(CNN Español) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este miércoles una rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre la investigación del accidente del helicóptero en la víspera de Navidad en el que murió la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

López Obrador habló de la investigación en curso y de la ayuda que han solicitado a otros países, entre ellos Estados Unidos. La ayuda de este país no será posible por el momento por el cierre del gobierno.

“Hice el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de esta tragedia. Hemos actuado desde ayer para buscar que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero. Ayer que se empezó a hacer esta gestión se vio con una agencia de Estados Unidos especializada en estos accidentes, pero como he sabido hay un paro de gobierno de EE.UU. contestaron que están esperando que esto se resuelva para que puedan venir y participar", explicó el presidente.

Ningún rastro de explosivos fue hallado en el lugar de la caída del helicóptero, dijo el martes un funcionario del gobierno. "Después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, (especialistas de la Secretaría de Marina) no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada", dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Durazo dijo que, el martes, los investigadores utilizaron perros para olfatear bombas y otros equipos especializados en el lugar del incidente en un esfuerzo por detectar rastros de explosivos.

Las autoridades creen que la nariz del helicóptero se estrelló primero.

López Obrador dijo este miércoles que había un compromiso de parte del gobierno que "se conozca toda la verdad"

“No vamos a ocultar absolutamente nada… tenemos que saber que origino este accidente, esta tragedia… vamos a presentar en su momento toda la información y repito, para que no haya ninguna sospecha, el gobierno de la república recurrirá a una instancia independiente, del extranjero, de reconocido prestigio para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de Mexico en su momento… no se va a ocultar nada…”, añadió en rueda de prensa.

El presidente dio detalles sobre lo hallado hasta el momento, entre ellos que el helicóptero no tenía una caja negra blindada contra incendios.

“La investigación va en curso… tardará naturalmente en obtener resultados, en enviar a laboratorios a que se analice todo… toda vez que el accidente fue un accidente donde hubo altas temperaturas… no se cuenta en esa aeronave con lo que se llama una caja negra blindada contra incendio… sin embargo, por lo que pudimos ver, es posible poder extraer información en las condiciones en la que se encuentra ahora”.

Por último, el presidente se refirió a los comentarios en redes sociales que responsabilizan al gobierno por accidente de helicóptero:

“Nosotros no somos represores, luchamos por un cambio por la vía pacifica y que vamos a lograr ese cambio por el camino de la Concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie por principios e ideales… esto tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. La mayoría de los mexicanos están muy conscientes de lo que esta sucediendo y no se los puede manipular”, dijo.

La causa de la caída aún se está investigando, con la asistencia de expertos en aviación canadiense