¿Qué países siguen cazando ballenas?

(CNN Español) - Japón anunció este miércoles que en 2019 abandonará la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el organismo internacional responsable de velar por la conservación adecuada de las poblaciones de ballenas, y que reanudará la caza comercial en julio.

Actualmente, 89 países son miembros de la CBI, incluyendo naciones latinoamericanas como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, entre otras, de acuerdo con el sitio web oficial del organismo, establecido en 1946.

La cacería comercial de ballenas fue prohibida en virtud de una moratoria de la Comisión Ballenera Internacional de 1986, pero algunos países siguen cazando ballenas a la fecha:

Japón

Japón ha utilizado un vacío legal para continuar cazando ballenas legalmente desde 1987 para lo que afirma es investigación científica. A partir de julio, el país asiático reanudará las actividades comerciales de la cacería de ballenas.

Noruega

De acuerdo con el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, una organización no gubernamental dedicada a la protección y rescate de animales en el mundo, Noruega solo respetó la prohibición de la caza de ballenas de la CBI hasta 1993, para luego rechazar la moratoria, aunque sigue siendo miembro del organismo. "Noruega establece su propia cuota para el número de ballenas a cazar y sus balleneros están autorizados a matar por razones comerciales", dice el fondo en su página web.

Islandia

Como Japón, Islandia emprendió un programa científico para continuar con la caza de ballenas, según el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales. Luego, en 1992, se retiró de la CBI, organismo al que se reincorporó en 2004, aunque oponiéndose a la moratoria de la caza de ballenas. En 2006, Islandia reanudó la caza comercial, según el fondo.

Islas Feroe

Caza de ballenas en las Islas Feroe.

Cientos de ballenas mueren cada año en cacerías legales en las islas, que pertenecen a Dinamarca pero son un país autónomo y no están sujetas a las leyes danesas o de la Unión Europea. De acuerdo con las regulaciones de las Islas Feroe, las ballenas deben ser asesinadas rápido y con el menor sufrimiento posible, y los que realizan la matanza deben haber completado un curso de caza de ballenas y haber obtenido una licencia. La moratoria de la CBI sobre la caza comercial de ballenas no tiene ningún efecto en estas "campañas", ya que la mayoría de la carne se comparte en la comunidad en lugar de venderse. Una prohibición de la UE sobre la caza de ballenas tampoco tiene peso, ya que las Islas Feroe no son parte del bloque.