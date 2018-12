Le extraen dos nódulos cancerosos a la juez Ruth Bader Ginsburg

(CNN) - A la juez Ruth Bader Ginsburg le extrajeron dos nódulos cancerosos de su pulmón izquierdo este viernes en un hospital de Nueva York, anunció la Corte Suprema.

No hay evidencia de que haya quedado rastro de la enfermedad, dice un portavoz de la corte, ni evidencia de ella en ninguna otra parte del cuerpo.

La juez de 85 años de edad fue hospitalizada el mes pasado después de una caída en su oficina, en la que se fracturó tres costillas.

En 1999, Ginsburg se sometió a una cirugía para el cáncer colorrectal, y 10 años después recibió tratamiento para las primeras etapas del cáncer de páncreas.

Lea la declaración completa de la corte:

La juez Ruth Bader Ginsburg se sometió a una lobectomía pulmonar hoy en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en la ciudad de Nueva York. Incidentalmente, se descubrieron dos nódulos en el lóbulo inferior de su pulmón izquierdo durante las pruebas realizadas en el Hospital Universitario George Washington para diagnosticar y tratar las fracturas de costillas sufridas en una caída el 7 de noviembre. Según la cirujana torácica, Valerie W. Rusch, MD, FACS, se encontró que ambos nódulos extirpados durante la cirugía eran malignos en la evaluación inicial de la patología. Después de la cirugía, no hubo evidencia de enfermedad restante. Las exploraciones realizadas antes de la cirugía indicaron que no hay evidencia de enfermedad en ninguna otra parte del cuerpo. Actualmente, no se planea ningún tratamiento adicional. Lajuez Ginsburg está descansando cómodamente y se espera que permanezca en el hospital por unos días. Las actualizaciones se proporcionarán a medida que estén disponibles.