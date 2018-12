5 cosas que debes saber este 21 de diciembre: epidemia de obesidad, violación en grupo en Bolivia y cerveza sin alcohol (pero con marihuana)

Una joven presuntamente violada por cinco hombres en Bolivia salió de terapia intensiva. Además, el anuncio de la retirada de soldados de Siria del presidente Donald Trump provocó la renuncia del secretario de defensa de EE.UU., James Mattis. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Violación en grupo en Bolivia

Una joven de 18 años que fue violada presuntamente por cinco hombres en Santa Cruz, Bolivia, salió el miércoles pasado de terapia intensiva y se recupera en el hospital, informó a CNN este jueves su abogado, Andrés Ritter. Según exámenes toxicológicos realizados por las autoridades, se detectó la presencia de al menos cuatro sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, marihuana, anfetamina y metanfetamina.

Los cinco presuntos responsables fueron detenidos e imputados por violación agravada. Cuatro de los imputados relataron los hechos ocurridos esa noche y admitieron haber consumido drogas y alcohol con la víctima, primero en un bar y posteriormente en un motel, pero no admitieron haber cometido la violación.

2. El instante del disparo a un joven mapuche

El pasado miércoles se dio a conocer un video que muestra los instantes en que Camilo Catrillanca, de 24 años, perdió la vida el 14 de noviembre luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía de Chile en la región de la Araucanía, en el sur del país. El video, según la Fiscalía, parece ratificar la tesis del Ministerio Público de que no hubo enfrentamiento previo ni incitación por parte de Catrillanca hacia Carabineros. CNN intentó comunicarse con la policía para conocer su versión, pero de momento no se ha obtenido respuesta.

3. El enlace del Chapo en Ecuador

Jorge Cifuentes, testigo protegido en el juicio contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en una corte de Nueva York, señaló esta semana que el excapitán de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Telmo Castro, era el vínculo de la operación del Cartel de Sinaloa a través de Ecuador, Colombia y México.

El ministro de defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, dijo que no se puede salpicar a toda la institución y que una decena de militares ya son juzgados por el delito en Ecuador. Jarrín, junto con los comandantes de las Fuerzas Armadas, se presentó ante una Comisión de la Asamblea Nacional para responder preguntas sobre los supuestos nexos con el narcotráfico.

4. Renuncia colateral

En alguna ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sabía más acerca de ISIS que los generales estadounidenses. Ahora quiere demostrarlo. La decisión sobre la repentina y rápida retirada de Siria fue emitida en un video en el que Trump exalta el hecho de que los soldados regresarán a casa, algo que parecería un intento de asegurar un impulso político previo a la Navidad.

"Es un error de proporciones colosales", declaró un alto funcionario del Gobierno a Jake Tapper de CNN.

Un día después, en la tarde de este jueves, James Mattis, secretario de defensa de EE.UU., renunció citando diferencias políticas irreconciliables. Mattis decidió ir a la Casa Blanca para discutir sus preocupaciones con Siria y para tratar de que el presidente cambiara de opinión, pero no lo pudo lograr. Según un funcionario de defensa, un alto funcionario del Gobierno y un funcionario de la Casa Blanca, Mattis renunció por múltiples problemas, incluyendo a Siria y la posible retirada de las tropas de Afganistán. Un funcionario de defensa dice que la decisión del general de renunciar no fue una "renuncia forzada".

5. Epidemia de obesidad

Un nuevo informe del gobierno estadounidense dice que el estado de salud de la población está empeorando y advierte de una epidemia de obesidad. Al observar la altura, el peso, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura de los adultos estadounidenses, el estudio encontró que el peso promedio de los hombres estadounidenses en 2015-16 fue de 197,9 libras; para las mujeres era de 170,6 libras. Esta cifra aumentó de 189,4 libras y 163,8 libras, los valores observados respectivamente, en 1999-2000. Aquí tenemos los detalles más importantes del informe.

A la hora del desayuno

Las brujas no quieren a Trump

Parece una broma, pero no: Jeanne Moos, de CNN, comparte las preocupaciones de las brujas que no están de acuerdo con el uso que hace el mandatario de Estados Unidos de la conocida expresión "cacería de brujas".

Cuidado con el monitor de tu bebé

Una familia en Houston Texas, dice que alguien ingresó a su sistema de cámaras inalámbricas y utilizó su monitor de bebés para amenazarlos con secuestrar a su hijo.

197 días en el espacio

Tres astronautas que eran miembros de la Expedición 57, y estuvieron durante 197 días en el espacio, aterrizaron el pasado jueves. Mira el momento en que volvieron a la Tierra.

¿Cerveza sin alcohol, pero con marihuana?

El pasado miércoles, AB InBev –propietaria de Budweiser– y Tilray anunciaron que invertirán entre los dos 100 millones de dólares en la búsqueda de bebidas no alcohólicas que contengan elementos de cannabis. ¿Te arriesgarías?

La cifra del día

US$ 679.000

La cuenta del hotel en el que vivió por dos años y medio el hoy extécnico del Manchester United José Mourinho. Según el sitio web de The Lowry Hotel, en Manchester, la suite que Mourinho ocupó habría costado US$ 758 por noche.

La cita del día

"No tengo nada negativo hacia él. Él significa mucho para mí. No me hizo daño ni me ayudó".

Christina Engelhardt, una mujer que dice que hace décadas, cuando tenía 16 años, fue la amante secreta de Woody Allen, de 41 años en ese entonces. Engelhardt habló con CNN.

La impactante bola de fuego que cayó en California

Una brillante bola de fuego iluminó el cielo sobre el área de la Bahía de San Francisco poco después de la puesta del sol, dejando un rastro en forma de serpiente en el cielo.