La Casa Blanca cambia las exigencias de financiamiento para el muro fronterizo: quiere evitar el cierre del gobierno

(CNN) - La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sugirió el martes que la Casa Blanca ha encontrado una forma alternativa de obtener los 5.000 millones de dólares solicitados para un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, lo que marca un cambio con respecto a la posición anterior del presidente Donald Trump.

Si bien los líderes demócratas rechazaron inmediatamente la propuesta, los comentarios representaron los pasos más significativos de la Casa Blanca en las últimas semanas para intentar evitar un cierre parcial del gobierno antes de la fecha límite del viernes. Sin embargo, con la oposición demócrata, los miembros del Congreso de ambos lados parecían estar considerando una extensión de financiamiento a corto plazo para trasladar el plazo más allá de la temporada de vacaciones de fin de año al nuevo mandato del Congreso, que comienza el 3 de enero.

El martes temprano, Sanders indicó que la Casa Blanca podría apoyar un proyecto de ley de compromiso para evitar dicho cierre.

"Tenemos otras formas en que podemos llegar a esos 5.000 millones de dólares (para un muro fronterizo)", dijo Sanders el martes por la mañana durante una entrevista con Fox News.

"Trabajaremos con el Congreso si nos aseguramos de que se apruebe un proyecto de ley que proporcione no solo el financiamiento para el muro, sino que haya una legislación —que ha sido rechazada, en la cual los demócratas la votaron 26-5 por fuera de la (respectiva) comisión— que proporciona aproximadamente 26.000 millones de dólares para seguridad fronteriza, incluyendo 1.600 millones de dólares para el muro", dijo. "Eso es algo que podríamos apoyar siempre que podamos asociarlo con otros recursos de financiamiento".

Sanders agregó: "Al final del día, no queremos cerrar el gobierno, queremos cerrar la frontera".

La semana pasada, Trump les dijo a los líderes demócratas en una reunión televisada que estaba dispuesto a cerrar el gobierno por el problema de la frontera.

"Tomaré la responsabilidad de cerrar el gobierno, y lo cerraré por seguridad de la frontera", había dicho Trump.

Sanders pareció sugerir que la Casa Blanca podría apoyar un proyecto de ley bipartidista en el Senado que financiaría el Departamento de Seguridad Nacional, algo que la Casa Blanca rechazó a principios de este año. CNN le ha pedido a la Casa Blanca una aclaración.

var FAVE = { settings: { freewheel: { keyValuePairs: { guID: window.turner_getGuid, krux: window.krux_getFWKeyValues, krux_user: window.krux_getUser, transactionID: window.turner_getTransactionId } }, server: { edition: "international" }, omniture: { component: FAVE.components.Omniture }, conviva: { custom: { applicationName: "CNN-Web-Espanol" } } } }; FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video1", video: "spanish\/2018\/12\/13\/no-hay-muro-schumer-senado-posible-ciere-gobierno-sot-frase-directa-dusa-cnnee.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentComplete: function onContentComplete(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolVideoPlaylist === "function" && "undefined" !== cnnespanolVideoPlaylist ) { cnnespanolVideoPlaylist(containerId, playerId); } } } }); El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, inicialmente ofreció esto como una opción para evitar un cierre, pero dijo que la semana pasada ya no estaba en la mesa porque no podía pasar por la Cámara. Eso fue en parte porque los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen a los 1.600 millones de dólares en fondos para el muro.