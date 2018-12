Madre migrante y sus hijos de foto viral con gases lacrimógenos ya pudieron entrar a EE.UU.

(CNN) - María Lila Meza Castro -la mujer fotografiada corriendo con sus hijos lejos de los gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos en noviembre- pudo ingresar a Estados Unidos la noche del lunes, dijo a CNN Sandra Cordero, de Families Belong Together.

Inicialmente, a Meza Castro y sus hijos se les negó la entrada en el puerto de Otay Mesa a lo largo de la frontera entre México y California por problemas de capacidad, según un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El congresista estadounidense Jimmy Gómez tuiteó que la familia se encuentra en territorio estadounidense y solicitó asilo.

"Después de 7 hrs, ahora puedo confirmar: Maria Meza y sus hijos, que aparecen en esta imagen de @Reuters huyendo de los gases lacrimógenos en la frontera el mes pasado, acaban de solicitar asilo. Están en territorio estadounidense. @RepBarragan & yo seguimos aquí observando las condiciones sobre el terreno. #RefugeesWelcome", se lee en su tuit.

A primera hora del día, la CBP permitió la entrada de ocho menores no acompañados después de haber esperado varias horas. Formaban parte de un grupo de 15 personas que incluía a Meza Castro.

El grupo de inmigrantes fue acompañado por los representantes demócratas de California Gómez y Nanette Barragán y por organizaciones que incluían a Families Belong Together.

La delegación de dos congresistas cruzó a México el lunes por la mañana y había planeado pasar la mayor parte del día en refugios de inmigrantes centroamericanos después de una visita al puerto de entrada. Sin embargo, nunca se realizó la "entrega" organizada en el puerto de entrada, ya que CBP negó el ingreso al grupo cuando llegaron al puerto de entrada a primera hora de la tarde. Los legisladores y Cordero prometieron quedarse hasta que todos los integrantes del grupo ingresaran.

"Como miembros de la Comisión de Seguridad Nacional vinimos para observar el proceso de asilo. En audiencias del Congreso, los directores del CBP nos dicen que los menores y los más vulnerables pueden entregarse en cualquier puerto de entrada. Sin embargo, aquí estamos con 15 inmigrantes, 13 de ellos niños, y no los dejan entrar"", dijo Barragán a CNN por teléfono.

Documentando las condiciones de los migrantes

Varios grupos a favor de los inmigrantes han pedido a congresistas que viajen a la frontera para documentar las condiciones de los migrantes mientras aguardan semanas y algunas veces hasta meses por su turno para cruzar a EE.UU. y pedir asilo.

En un comunicado, Families Belong Together, uno de los grupos implicados, acusó a la administración Trump de frenar deliberadamente el procesamiento fronterizo, obligando a los inmigrantes a una espera de meses y poniendo en riesgo sus vidas. "Hay niños que se están congelando aquí. Han enviado agentes con uniformes SWAT para intimidarnos. Es triste pensar que a estos niños los han dejado afuera en el frío en suelo estadounidense", dijo Barragán.

En un tuit a última hora del lunes, Barragán dijo: "CBP sigue negándose a mostrarnos el interior de las instalaciones de Otay Mesa. Nos encantaría ver la máxima capacidad que siguen citando".

Un vocero de CBP proporcionó a CNN una declaración que decía en parte: "El año pasado, CBP experimentó un aumento del 121% en el número de solicitantes de asilo que procesamos en nuestros puertos de entrada, y CBP en general procesó casi 93.000 reclamaciones por temor en el año fiscal 2018 ... Como hemos hecho durante varios años, cuando nuestros puertos de entrada alcanzan su máxima capacidad, tenemos que gestionar las colas y es posible que las personas que presenten documentos necesiten esperar en México mientras los funcionarios de CBP procesan las que ya están en nuestras instalaciones".

Barragán y Gómez han pedido a los oficiales de la CBP en el terreno permiso para entrar y ver por sí mismos que las instalaciones están a su máxima capacidad, pero se les sigue denegando la entrada, dijeron.

"Vamos a averiguar si tienen la máxima capacidad de una forma u otra, incluso si eso significa que tenemos que pedir los registros de este día en particular al comité de supervisión", dijo Barragán.

El martes, se espera que otro grupo del Congreso visite la estación de CBP en Nuevo México, donde murió una niña guatemalteca de 7 años.