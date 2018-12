México es de nuevo el país en paz más letal para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras

(CNN Español) - Por segundo año consecutivo, México es el país en paz más mortífero para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras.

En la lista de los seis países del mundo más letales para los periodistas, México se encuentra en el tercer lugar, con 9 periodistas asesinados en 2018, solo por detrás de Afganistán (15) y Siria (11), estos dos últimos en medio de guerras en su territorio.

Protesta por asesinato de periodista en Quintana Roo, México, el 30 de junio de 2018. (JOEL TZAB/AFP/Getty Images)

Esto según el "Balance 2018 de Periodistas Asesinados, Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos en el Mundo" de Reporteros Sin Fronteras, publicado este martes.

De acuerdo con el reporte, cerca de la mitad de los 80 periodistas asesinados en 2018 perdieron la vida en países en paz. La India y Estados Unidos, ambos con seis periodistas asesinados, siguen a México en esta categoría.

Estados Unidos ingresó a la lista de los países más letales para periodistas en 2018 tras el ataque contra el periódico The Capital Gazette, en Annapolis, Maryland, donde un hombre armado mató a cinco personas, de las cuales cuatro eran periodistas.

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-7ddab6bd5bcf354465d8f4bdd79dbeca-5c18d2be417aa'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-7ddab6bd5bcf354465d8f4bdd79dbeca-5c18d2be417aa'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-7ddab6bd5bcf354465d8f4bdd79dbeca-5c18d2be417aa' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, las cifras que maneja en su reporte incluyen a periodistas profesionales, periodistas-ciudadanos (personas que ejercen el periodismo sin que esta sea su profesión) y colaboradores de medios de comunicación.

Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, es una organización fundada en 1985 que trabaja a favor de la libertad, la independencia y el pluralismo del periodismo a escala internacional, de acuerdo con el perfil de la organización incluido en el reporte.