Trump critica la investigación de Mueller ahora que se enfrenta a una nueva realidad política

(CNN) - Un año frenético en Washington está acabando con un estruendo: las dinámicas políticas que se combinaron para hacer que la primera mitad del mandato del presidente Donald Trump fuera turbulenta ahora se encuentran en un período sumamente importante antes de las vacaciones.

Se avecina una nueva realidad, alimentada por las semanas de presentaciones judiciales del fiscal especial Robert Mueller y otros fiscales, de que cada rincón de la vida pública de Trump se encuentra bajo investigación: su Casa Blanca, su campaña, su transición presidencial, su comité inaugural, sus negocios.

La sensación de persecución del presidente provocó un arrebato de rabia en Twitter el domingo que también pareció reflejar preocupación por los acuerdos de cooperación asegurados por Mueller con su ex abogado personal Michael Cohen y con el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.

"La farsa de la cacería de brujas rusa, que comenzó como la 'póliza de seguro' mucho antes de mi elección, es muy mala para nuestro país", escribió Trump en Twitter.

"Están atrapando gente con afirmaciones falsas, mentiras o cosas no relacionadas que ocurrieron hace muchos años. Nada que ver con una colusión. ¡Una estafa demócrata!".

....The Russian Witch Hunt Hoax, started as the “insurance policy” long before I even got elected, is very bad for our Country. They are Entrapping people for misstatements, lies or unrelated things that took place many years ago. Nothing to do with Collusion. A Democrat Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018

El tuit de Trump ignoró el hecho de que la legalidad de la investigación de Mueller ha sido confirmada en el tribunal en varias ocasiones y que ha obtenido varias condenas y está abriendo una ventana a la conducta del propio presidente en los procesos de sus allegados.

El ex director del FBI, James Comey, a quien Trump despidió, respondió al presidente en su propio tuit el domingo, desestimando la afirmación del presidente en Twitter de que el allanamiento de la oficina contra Cohen este año era ilegal.

"Esto viene del presidente de nuestro país, mintiendo sobre la ejecución legal de una orden de registro emitida por un juez federal. Vergüenza para los republicanos que no hablan en este momento... por el FBI, el estado de derecho y la verdad", escribió Comey.

This is from the President of our country, lying about the lawful execution of a search warrant issued by a federal judge. Shame on Republicans who don’t speak up at this moment — for the FBI, the rule of law, and the truth. pic.twitter.com/c5dhQBnmyi

— James Comey (@Comey) December 16, 2018

A medida que comienza una nueva semana, la tensión en Washington está al límite para ver si Mueller tiene más cartas para jugar antes del cambio de año. Un evento que puede irritar aún más al presidente es la audiencia de sentencia del martes para Flynn, quien admitió haber mentido ante el FBI.

Pero la investigación de Rusia es solo un elemento en un conjunto complejo de dramas políticos que se están desarrollando antes de que en Washington vayan al receso de Navidad y Año Nuevo.

Un punto muerto sobre el muro fronterizo de Trump podría cerrar partes del gobierno para el fin de semana, la última batalla en la guerra por la inmigración que ha sacudido la política estadounidense durante más de una década.

Sin embargo, otro miembro del gabinete, el secretario del Interior, Ryan Zinke , deja el cargo en medio de un escándalo ético

En el ala oeste de la Casa Blanca se está produciendo una nueva reorganización del personal, pero la experiencia sugiere que al nuevo secretario general interino Mick Mulvaney no le irá mejor que a sus predecesores al imponer el orden a un presidente que desafía a la gerencia en su gobierno.

Obamacare enfrenta otro problema en los tribunales, en un momento en que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes prometió anular esa ley.

Y la mayoría demócrata que tomará el control de la Cámara el próximo año ya está preparándose después de un extraordinario enfrentamiento televisado entre los principales miembros del partido y Trump la semana pasada ofreció una vista previa de las escaramuzas que se avecinan.

El mayor éxito indiscutible del presidente es la economía y un desempleo históricamente bajo. Pero hay temores crecientes después de varias semanas volátiles de que se avecina una desaceleración, dado el crecimiento global decreciente, una guerra comercial con China y la volatilidad del mercado.