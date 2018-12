¿Consejos sobre sexo... de un monje budista?

(CNN) - ¿Los consejos de un antiguo monje budista podrían ayudarte a mejorar tu vida sexual? Esa es la implicación de "El libro de la pasión: una guía tibetana sobre el amor y el sexo", escrito originalmente en 1938 por el monje budista tibetano Gendun Chopel.

Esta colección de poemas breves y sensuales también sirve como una guía alegre y explícita sobre el sexo.

"Gendun Chopel se hizo monje budista cuando era un adolescente, pero renunció a sus votos, incluido el voto de celibato, cuando tenía 30 años", explica su biógrafo Donald S. Lopez Jr., quien con su cotraductor Thupten Jinpa, ha llevado el libro a lectores contemporáneos. "Como resultado, 'El Libro de la Pasión' está lleno de la exuberancia de alguien que descubre por primera vez los placeres largamente prohibidos de hacer el amor".

Esta excitación se extiende a hermosos versos como: "Mientras el caballo de los sentidos se vuelva salvaje / Y tenga el poder de entrar en la tierra de la pasión / Deberías confiar en el disfrute de la lujuria".

Pero la intuición de Gendun Chopel va más allá de la poesía. El libro está dividido en capítulos como "Actos de besos", "Describiendo modos de placer", "Jugando con el órgano" y "Diversos métodos de cópula". Considera el placer sexual como un derecho humano y hace hincapié en la importancia del consentimiento y la igualdad de las mujeres, una visión que parece natural en el movimiento #MeToo de la actualidad.

La meditación puede contribuir a mejorar la calidad del sexo que practicas.

Llevar la atención plena a la habitación

Leer "El libro de la pasión" me recordó la importancia de la conciencia en las relaciones sexuales. Aunque lo que Occidente considera "atención plena" es una versión mucho más simplista del budismo tántrico de Gendun Chopel, puede ser un buen punto de partida para las parejas que desean infundir más enfoque y pasión en sus vidas sexuales.

"La atención plena se puede describir como el momento presente, la conciencia sin prejuicios", explicó la terapeuta sexual Rachel Needle. "Es cuando prestamos atención a propósito y de forma deliberada. Y se trata de cómo prestamos atención, sin prejuicios y con compasión hacia nosotros mismos".

Pero, ¿puede la práctica de la atención llevar la toma de conciencia al dormitorio, así como al cojín de meditación? Sí, dice Lori A. Brotto, directora ejecutiva del Women's Health Research Institute en Columbia Británica. Su investigación ha demostrado que la atención plena a la actividad sexual puede ser útil en una variedad de situaciones, incluidas conductas sexuales compulsivas, pensamientos sexuales intrusivos, aversión sexual, bajo deseo, dolor genital crónico y disfunción eréctil.

"La atención plena nos permite sintonizar las sensaciones sexuales con más intensidad durante la excitación", dijo Brotto. "La gente puede elegir prestar atención a los puntos de contacto entre su cuerpo y el de su pareja. Pueden abrir los ojos y notar las sensaciones visuales. Pueden sintonizar su propio ritmo cardíaco cuando se excitan. Y pueden capturar la mente cuando esta se distrae en los pensamientos y guiarla hacia su cuerpo y su respiración".

Desde una perspectiva de neurociencia, la atención plena puede tener efectos cognitivos duraderos, dijo Heidi Crockett, educadora certificada de sexualidad. "La atención plena fortalece la función ejecutiva, la parte del cerebro que 'piensa en pensar' y nos ayuda a superar las respuestas automáticas", explicó en un correo electrónico. "También mejora las habilidades ejecutivas como la flexibilidad de respuesta (poder pausar entre impulso y acción) y la modulación del miedo (desaprender un miedo). Estas habilidades se pueden traducir directamente al dormitorio", aseguró.

Como cualquier habilidad nueva, la atención plena requiere práctica. "En nuestro programa grupal de ocho semanas, guiamos a los participantes a través de un escáner corporal, la conciencia de la respiración o la atención a los pensamientos", explicó Brotto en un correo electrónico. "Hacemos un ejercicio de adaptación al dolor emocional o físico. Tras cuatro semanas de práctica constante, comenzamos a integrar estos ejercicios progresivamente en actividades sexuales: primero a solas (sincronizar un escaneo corporal con el tacto) y luego con un compañero (centrándose en las sensaciones)".

Si quieres incorporar la atención plena a tu vida sexual, no es necesario que tomes una clase, pero deberías empezar fuera del dormitorio. "Es importante practicar la atención plena fuera de los escenarios sexuales para desarrollar la memoria muscular, por así decirlo", aconsejó la terapeuta sexual Sara Nasserzadeh. "Podrías empezar por respirar, por dentro del cuerpo para comprobar qué es lo que no te gusta y cómo te sientes cómodo. Concentrarte en cada sentido mientras te bañas, caminas, e incluso comes, todo contribuye a agudizar tus sentidos y fortalecer los músculos de la atención plena", explicó.

Al utilizar estas técnicas y mejorar aún más las ideas del Libro de la Pasión, puedes aumentar la pasión y la intensidad con tu pareja, lo que Gendun Chopel llama: "encontrar la dicha del cielo en tu cama". Como dice Brotto: "El sexo con conocimiento de la mente es la clave del sexo alucinante. La gratificación y el disfrute del sexo simplemente no son posibles sin la atención plena".

Ian Kerner es terapeuta, escritor y colaborador licenciado en temas relacionados con el sexo de CNN.