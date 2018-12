Actriz de 'Buffy' recibió US$ 9,5 millones de CBS después de acusar por abuso a un compañero de set

(CNN) - Según un informe, la actriz Eliza Dushku, famosa por su papel en la serie Buffy, hizo un acuerdo confidencial con la cadena CBS por el que recibió 9,5 millones de dólares, después de que ella acusó a un compañero de elenco de haberla acosado.

Según The New York Times, que revisó detalles del acuerdo incluido en un borrador de un informe sobre la cultura laboral de CBS, realizado por asesores externos de la cadena, la actriz recibió el dinero después de acusar a Michael Weatherly, su compañero de set en "Bull", de hacer comentarios sobre su apariencia, un comentario sobre un trío y una broma de violación.

Dushku, que fue contratada por tres episodios con la posibilidad de convertirse en miembro del elenco de tiempo completo, fue retirada del programa después de confrontar a Weatherly sobre su comportamiento.

"Después de reflexionar sobre esto, entendí que mis palabras no fueron graciosas ni apropiadas, y lamento el dolor que esto le causó a Eliza", dijo Michael Weatherly a The New York Times (VALERY HACHE/AFP/Getty Images).

La liquidación, que fue equivalente a una cifra cercana a la que hubiera recibido como salario por estar durante las cuatro temporadas, se dio después de la mediación con CBS.

Dushku no quiso hablar con The New York Times sobre su versión.

En un comunicado para CNN, publicado en primer lugar por The New York Times, CBS confirmó el acuerdo y se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo.

"Las afirmaciones de la señora Dushku son un ejemplo de que, si bien seguimos comprometidos con una cultura definida de ser un lugar de trabajo seguro, incluyente y respetuoso, nuestro trabajo está lejos de haber terminado", dijo CBS. "La liquidación de estas reclamaciones refleja la cantidad proyectada que la señora Dushku habría recibido por el resto de su contrato en una serie regular, y se determinó en un proceso de mediación acordado de manera mutua en ese momento".

Weatherly dijo a la publicación: "Durante el proceso de grabar nuestro programa, hice algunos chistes burlándome del guión. Cuando Eliza me dijo que no estaba cómoda con mi lenguaje y mi humor, me mortificó haberla ofendido y me disculpé de manera inmediata. Después de reflexionar sobre esto, entendí que mis palabras no fueron graciosas ni apropiadas, y lamento el dolor que esto le causó a Eliza".

CNN contactó a los representantes de Dushku y Weatherly para obtener sus comentarios.

Dushku llegó a los titulares de la prensa a principios de este año cuando compartió su versión de haber sido abusada por un coordinador de dobles de acrobacia cuando tenía 12 años, durante el rodaje de la película de 1994 True Lies.

Eliza Dushku acusó al coordinador de abuso sexual, pero él negó sus acusaciones y no se han presentado cargos penales.

El acuerdo de Dusku con CBS coincidió con una amplia investigación sobre la cultura de la empresa.

En septiembre, Les Moonves, antiguo presidente y director ejecutivo de CBS, fue expulsado tras múltiples denuncias de conducta sexual indebida y por tomar represalias.

Dos meses después, The New York Times informó que Moonves también intentó enterrar las denuncias que le hizo una persona sobre un encuentro sexual forzado.

Moonves ha negado las acusaciones de represalias y mantiene que cualquier interacción sexual fue consentida.