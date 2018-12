¿Por qué Melania Trump se desploma en las encuestas? ¿Quién quiere asesinar a Nicolás Maduro? ¿Aceptarías que te cobren impuestos por los mensajes que envías por celular? Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Terrorismo electrónico

Decenas de compañías e instituciones en varias ciudades de Estados Unidos fueron sorprendidas el jueves por la tarde con amenazas de bomba recibidas por correo electrónico , una situación que provocó evacuaciones y registros inusuales en edificios.

Un correo electrónico, que exigía 20.000 dólares en la moneda electrónica bitcoin, fue reenviado a la afiliada de CNN KOCO-TV, en la ciudad de Oklahoma, por un telespectador que lo recibió en su negocio.

Aún no está claro si las amenazas están relacionadas o si todas las personas amenazadas recibieron el mismo correo electrónico.

2. Melania se desploma

La imagen favorable de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cayó 11 puntos en apenas dos meses, según una nueva encuesta de CNN . Pasó del 54%, en octubre, al 43% en lo que va de diciembre. Además, el 36% de los encuestados consideró desfavorable su calificación, un aumento de 6 puntos respecto a octubre.

La diferencia principal de 11 puntos es notable para la esposa del presidente Trump, que durante la mayor parte de 2018 mantuvo una tendencia positiva en los sondeos, permaneciendo entre los 40 y los 50 puntos de aceptación.

3. Récord de muertes "a mano armada"Casi 40.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos el año pasado, marcando el nivel más alto en las últimas cuatro décadas, según un nuevo análisis de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

CNN replicó ese análisis y encontró que 39.773 personas murieron por armas de fuego en 2017, lo que representa un aumento de más de 10.000 muertes con respecto a las 28.874 que hubo en 1999. Eso equivale a decir que, en EE.UU, la tasa de muertes por arma de fuego por cada 100.000 personas aumentó de 10,3 en 1999 a 12 por cada 100.000 en 2017.



4. La "guerra imaginaria" de Maduro

John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, presuntamente estaría detrás de un plan para asesinar a Nicolás Maduro . Al menos eso es lo que cree y dice el mandatario, quien además asegura que en Colombia se está entrenando un grupo paramilitar conformado por 734 mercenarios para llevar violencia a Venezuela y justificar una escalada militar contra su país.

Por su parte, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente lo que llamó las "desobligantes" y "calumniosas" declaraciones de Maduro sobre una "imaginaria guerra" que Colombia buscaría iniciar, y exigió respeto para el país y sus autoridades.

5. Textear e irse a la quiebraSi vives en California o estás planeando mudarte a ese estado, deberías considerar nuevas formas de comunicación. Esto, si llega a aprobarse una propuesta de la Comisión de Servicios Públicos de California para aplicar impuestos a los mensajes de texto de los teléfonos celulares.

El nuevo recargo, que buscaría aumentar los fondos destinados a los programas que brindan conectividad a los residentes de menos recursos, no sería un impuesto por "textear", sino una tarifa mensual basada en una factura de celular que incluye cualquier cargo por servicios de mensajes.

A juzgar por el ritmo y la cantidad de mensajes que enviamos cada día, con una medida así cualquiera podría irse a la quiebra.

A la hora del café

Por primera vez, un equipo de científicos identificó dos genes que afectan la forma que tienen los cráneos del ser humano moderno. El origen está en los neandertales y un estudio explica el porqué.

Tampones que se deshacen

La compañía Kimberly-Clark está retirando del mercado la línea de tampones Kotex Sleek, de absorción regular, luego de reportes de que se deshacen dentro del cuerpo de las usuarias al retirarlos.

El Taj Mahal sube precios

Visitar el icónico Taj Mahal ahora será más costoso. Las autoridades anunciaron que a partir de esta semana, subirán los precios de las entradas para la atracción más emblemática de la India.

¿No más 'Ellen'?

Ellen DeGeneres está pensando terminar su popular programa de entrevistas cuando su contrato finalice en 2020 y, sí, su esposa tiene mucho que ver…

Apple quiere más

La gigante tecnológica Apple dijo que invertirá US$ 1.000 millones en la construcción de un campus en Austin, Texas, y creará 20.000 empleos en Estados Unidos en los próximos cinco años. ¿Piensas postularte?

La cifra del día

Lo que gastó el Ayuntamiento de la ciudad irlandesa de Cork en pulir las manijas de sus puertas para lucir bien durante la visita de un día del príncipe Carlos y su esposa Camilla, el pasado mes de junio.

La cita del día

"Estoy cansado de comer carne humana"

Nino Mbatha, el caníbal de 33 años que se entregó a la justicia en Sudáfrica y fue sentenciado a cadena perpetua este miércoles.

Y para terminar…

Un nuevo video que muestra la furia del Volcán de Fuego, en Guatemala, fue captado por un grupo de excursionistas, en el momento justo de su erupción.



