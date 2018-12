ICE arrestó a 170 posibles patrocinadores de niños migrantes no acompañados

(CNN) - La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 170 posibles patrocinadores de menores no acompañados que estaban bajo custodia del gobierno desde finales de julio hasta fines de noviembre, según los números publicados el lunes.

De los arrestados, 109 —alrededor del 64%— no tenían antecedentes penales pero eran sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos y 61 —alrededor del 36%— fueron clasificados como "extranjeros delincuentes", según ICE.

Agentes de ICE procesan una base de datos de inmigrantes indocumentados en la sede de Nueva York en abril de 2018. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Los arrestos se debieron a verificaciones de antecedentes realizadas por ICE para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre posibles patrocinadores de niños no acompañados. El HHS es responsable del cuidado de los niños migrantes que ingresen ilegalmente a EE.UU. hasta que puedan ser entregados a su familia o se haya encontrado un patrocinador adecuado.

Durante el período de aproximadamente cuatro meses, las verificaciones de antecedentes revelaron que aproximadamente el 80% de todos los posibles patrocinadores no estaban documentados.

El San Francisco Chronicle informó primero estas cifras.

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional y el HHS firmaron un memorando de información compartida sobre menores no acompañados con el objetivo de proporcionar al HHS la información necesaria para realizar evaluaciones de idoneidad de patrocinadores de fuentes federales, estatales y locales pertinentes.

En septiembre, la CNN informó que ICE había arrestado a 41 personas que se habían presentado como patrocinadores de niños menores de edad bajo custodia del gobierno y un funcionario del ICE dijo que el 70% de esas detenciones se debieron a infracciones migratorias. Era la primera vez que ICE confirmaba que estaba arrestando posibles patrocinadores de niños bajo custodia del gobierno por posibles infracciones de inmigración.

Las personas podrían haber sido los padres o familiares de los niños, y también podrían haber sido simplemente compañeros de hogares de adultos que solicitaron cuidado infantil mientras luchan por un derecho legal a permanecer en los EE. UU.

Los niños indocumentados que llegan solas a los Estados Unidos a menudo buscan que los pongan con familiares que también podrían estar viviendo en Estados Unidos de forma ilegal. La administración de Trump ha descrito este proceso como una evasión de la ley con el fin de explotar políticas más indulgentes para los niños, incluso etiquetándolo de "tráfico ilícito" de niños.

Pero los defensores que trabajan con los niños y los abogados que los representan dicen que muchos de estos niños huyen de situaciones extremadamente peligrosas en sus países de origen y tienen solicitudes legítimas de permanecer en EE. UU. Que pueden durar años. Los familiares y amigos que ya están en los EE. UU. Pueden ofrecerles un hogar estable mientras persiguen esas vías de estatus legal, según creen los defensores de la inmigración.

- Tal Kopan de CNN contribuyó a esta historia.