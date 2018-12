La persona del año de TIME: Los guardianes y la guerra sobre la verdad

(CNN) - Un grupo de periodistas ha sido nombrado como la Persona del Año 2018 de TIME.

"Los Guardianes, Jamal Khashoggi, el periódico Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, son la Persona del Año 2018 de TIME", publicó la revista desde su cuenta oficial de Twitter.

El grupo incluye a Jamal Khashoggi, el columnista del diario The Washington Post que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul este otoño. También se nombraron a los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dos periodistas de Reuters que fueron arrestados el año pasado en Myanmar mientras trabajaban en historias sobre los asesinatos de musulmanes rohingya, una población minoritaria en el estado de Rakhine de Myanmar.

TIME también incluyó a Maria Ressa, la directora ejecutiva del sitio web de noticias Rappler de Filipinas. Fue acusada formalmente el mes pasado por cargos de evasión fiscal, un caso que los defensores de la libertad de expresión y las libertades civiles han advertido es parte de una represión más amplia contra la disidencia por parte de la administración del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

Y para completar el grupo está el Capital Gazette, el periódico de Annapolis, Maryland, que perdió a cinco empleados este verano durante un tiroteo en masa.

Trump, un candidato

La revista también indicó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estuvo entre los candidatos para persona del año de 2018, y lo pone en el número 2.

"Trump tuvo un papel en cada uno de los mayores temas de este año, desde la batalla sobre la influencia de las redes sociales a la ola populista Europea y la nueva dirección de la Corte Suprema de EE.UU.", escribió TIME.