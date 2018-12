(CNN) - Dos monjas malversaron "cantidades sustanciales" de los fondos de una escuela católica en el sur de California para su uso particular, dijo monseñor Michael Meyers, de la iglesia St. James Catholic, en una carta a los feligreses.

Una investigación interna halló que durante varios años, la hermana Mary Margaret Kreuper y la hermana Lana Chang utilizaron fondos apartados por la St. James Catholic School, dijo monseñor Meyers en la misiva.

CNN no ha podido contactar a las mujeres por teléfono o correo electrónico en busca de comentario.

La hermana Mary Margaret se retiró en junio después de 28 años como directora de la K-8 school, que atiende a estudiantes desde Torrance hasta Redondo Beach. Una auditoría de rutina sobre su retiro disparó "varias alertas" respecto a "cheques convertidos en efectivo en cuentas distintas", dijo Adrian Alarcon, director de relaciones con los medios de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Se cree que el monto está en el rango de los 500.000 dólares, pero ya está en marcha una investigación para determinar la cifra exacta, dijo Alarcon.

La hermana Lana era una maestra de octavo grado en el colegio y también se retiró este año, después de 20 años, dijo la afiliada de CNN, KABC.

La iglesia y la arquidiócesis decidieron no presionar por imputar cargos criminales a las hermanas, dijo Meyers. En cambio, planean "abordar la situación internamente a través de investigación, restitución y sanciones contra las maestras".

"La hermana Mary Margaret y la hermana Lana me han expresado a mí, y me han pedido que se lo transmita, el profundo arrepentimiento que sienten por sus acciones y les piden su perdón y sus oraciones", escribió Meyers en la carta. "Ellas y su orden oran porque ustedes no hayan perdido la fe en los educadores y administradores de la escuela".

Nadie más estuvo implicado en el presunto robo, dice la carta. La orden de las Hermanas de St. Joseph of Carondelet, a la que pertenecen la hermana Mary Margaret y la hermana Lana, está colaborando con la Arquidiócesis de Los Ángeles para "hacer arreglos para la restitución total, para el beneficio de la escuela, de los fondos que se sabe fueron malversados", dice la carta.

Las monjas continúan en la orden, que ha prometido a la arquidiócesis sanciones en una forma no determinada, dijo Alarcon.

Artemis Moshtaghian contribuyó con este reporte