Estos son los nominados a la edición 61 de los Premios Grammy 2019

(CNN) - Las nominaciones para los 61 Premios Grammy se anunciaron este viernes y una de las nominadas no pudo contener las lágrimas en la presentación en vivo.

La cantante Janelle Monáe, junto con Alessia Cara y Shawn Mendes, anunció algunos de los nominados en "CBS This Morning". Monáe se emocionó cuando su "Dirty Computer" fue anunciado como nominado para el álbum del año.

Ella dijo que se conmovió porque el proyecto es "sobre la comunidad", especialmente la comunidad LGBT de la que ella forma parte.

"Espero que se sientan representados", dijo Monáe. "Espero que se sientan amados y espero que se sientan homenajeados".

Los fanáticos de H.E.R., el cantante/músico que usa lentes de sol y protege su privacidad para estar enfocado en su música, tuvo mucho que celebrar con sus múltiples nominaciones.

Obtuvo el visto bueno por el mejor álbum de R&B, el álbum del año y el mejor artista nuevo.

Fuera de algunas de las categorías más importantes, una cantante que ha recibido mucha atención este año: Ariana Grande.

Hubo controversia en los inicios cuando la rapera Cardi B y el rapero / cantante Post Malone no fueron elegibles para la mejor categoría de nuevos artistas.

Pero a la pareja le fue bien de todos modos.

"Beerbongs & Bentleys" de Malone está en la contienda por el álbum del año, al igual que "Invasion of Privacy" de Cardi B.

Su éxito "I Like It" también está compitiendo por grabación del año.

Aquí hay una lista de algunos de los nominados a los Grammy. La lista completa de más de 80 categorías se puede encontrar en Grammys.com.

Mejor álbum de R&B

"Sex & Cigarettes," Toni Braxton

"Good Thing," Leon Bridges

"Honestly," Lalah Hathaway

"H.E.R." H.E.R.

"Gumbo Unplugged (Live)," PJ Morton

Mejor álbum de country

"Unapologetically," Kelsea Ballerini

"Port Saint Joe," Brothers Osborne

"Girl Going Nowhere," Ashley McBryde

"Golden Hour," Kacey Musgraves

"Volume 2," Chris Stapleton

Álbum del año

"Invasion of Privacy," Cardi B

"By the Way, I Forgive You," Brandi Carlile

"Scorpion," Drake

"H.E.R.," H.E.R.

"Beerbongs & Bentleys," Post Malone

"Dirty Computer," Janelle Monae

"Golden Hour," Kacey Musgraves

"Black Panther: The Album," Featuring Kendrick Lamar

Grabación del año

"I Like It," Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke," Brandi Carlile

"This is America," Childish Gambino

"God's Plan," Drake

"Shallow," Lady Gaga and Bradley Cooper

"All The Stars," Kendrick Lamar and SZA

"Rockstar," Post Malone feat. 21 Savage

"The Middle," Zedd, Maren Morris and Grey

Canción del año

"All The Stars," Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe

"Boo'd Up," Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai, and Dijon McFarlane

"God's Plan," Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels and Noah Shebib.

"In My Blood," Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton

"The Joke," Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

"The Middle," Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski

"Shallow," Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

"This Is America," Donald Glover and Ludwig Göransson

Mejor nuevo artista

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Este año la ceremonia de los premios Grammy está programada para el 10 de febrero.