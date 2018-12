Venezuela: Mueren dos exjugadores de Grandes Ligas en accidente vehicular

(CNN) - Los exjugadores de las Grandes Ligas Luis Valbuena y José Castillo fallecieron el jueves en un accidente vehicular en Venezuela, después de un partido de la liga local, dijo su equipo, los Cardenales de Lara en Twitter.

Estamos viviendo una horrible tragedia en Cardenales de Lara. Perdimos a nuestros jugadores Luis Valbuena y José Castillo en un accidente de tránsito. pic.twitter.com/HPf3LRuxp1

— Cardenales de Lara (@CardenalesDice) December 7, 2018

Valbuena, de 33 años, jugó recientemente en los Los Angeles Angels y desde el final de la temporada 2018 de las Ligas Mayores era agente libre.

Castillo jugó en los Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants y Houston Astros entre 2004 y 2008.

"Nos entristece saber de la muerte del exAngel Luis Valbuena y del exjugador de la MLB José Castillo. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones son para sus seres queridos durante este momento de pena", dijo el equipo de Los Angeles Angels en un comunicado.

We are saddened by the tragic news that Luis Valbuena and former major leaguer José Castillo have died in a car accident. pic.twitter.com/C3nILO00SE

— MLB (@MLB) December 7, 2018

Los dos hombres viajaban desde Caracas a Barquisimeto, en el noroeste del país, donde su equipo hace base rumbo a un partido el viernes después de vencer a los Leones de Caracas, de acuerdo con el sitio web BeisbolPlay, una plataforma oficial de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela.

Al parecer su vehículo se salió del camino después de impactar una roca, reportó el sitio web.

El tercera base de los Cardenales de Lara y exjugador de las Grandes Ligas Carlos Rivero también viajaba en el vehículo y sobrevivió al accidente.