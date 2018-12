Izabel Goulart: “La moda es mucho más que ropa y accesorios”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Nació en 1984 cerca de São Paulo, Brasil. En 2005 comenzó su carrera en las pasarelas para Victoria’s Secret y desde entonces es una de las modelos más atractivas del momento.

En 2011 se vuelve la imagen de Dolce & Gabbana y el pasado 5 de julio se comprometió con el jugador de fútbol soccer Kevin Trapp. Nos referimos a la brasileña Izabel Goulart.

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-906c2a6ae6f24dfb0951eb7c8a17355f-5c0a2188b9d14'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-906c2a6ae6f24dfb0951eb7c8a17355f-5c0a2188b9d14'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-906c2a6ae6f24dfb0951eb7c8a17355f-5c0a2188b9d14' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Zona Pop CNN conversó con Goulart durante su visita a la Ciudad de México para el Fashion Fest de la cadena de tiendas departamentales Liverpool.

La angelita de Victoria's Secret fue la imagen de esta campaña y se mostró muy contenta de haber rodado el video promocional en diversas locaciones como el metro, la plaza central del barrio Santa María la Ribera, un clásico mercado con piñatas y frutas y los tradicionales canales de Xochimilco.

Zona Pop: Gracias por estar con CNN en Español y en Zona Pop

Izabel Goulart: Al contrario, ¡qué gentileza! Gracias, el placer es todo mío, ¡estar hablando con CNN!

Zona Pop: Eres una de las angelitas de Victoria's Secret's, has estado en las portadas de revistas como Sports Illustrated, Glamour y Elle, entre otras; cuando te ves en revistas o en la televisión, ¿te das cuenta de lo grande que eres?

Izabel Goulart: (Risas) No, no. Es difícil explicar eso, pero creo que, como en cualquier otra carrera, ese es mi trabajo, no es mi vida. Entonces, yo tengo una vida después de mi trabajo: regreso a mi casa, la organizo, lavo, barro, cocino. Yo soy hija, hermana, soy novia, prometida, en fin. Mi vida en el día a día es muy normal, pero entiendo que debido a mi trabajo exista toda esa expectativa que crea siempre una portada de revista, un desfile.

Zona Pop: ¿Cómo defines la "moda"?

Izabel Goulart: Voy a responder esta pregunta desde el otro ángulo: creo que soy una consumidora, entonces para una consumidora, ¿qué es la moda para una consumidora? Es una plataforma, es un lugar donde buscas inspiraciones. Uno cada día se siente de una manera distinta, entonces un día quieres tener un estilo más bohemio o quieres ser más sexi. La moda es mucho más que ropa y accesorios. Creo que la moda está en todas partes, está en la música, en la moda en sí, en el arte. Cada persona tiene su definición. La moda, para mí, forma parte de mi trabajo, de mi carrera, entonces estoy extremadamente agradecida por esta plataforma.

Izabel Goulart visitó diversos puntos de la Ciudad de México (Crédito: Liverpool)

Zona Pop: ¿Cómo te sentiste de ser la imagen del Fashion Fest de Liverpool?

Izabel Goulart: Es un proyecto muy especial. Cuando recibí la propuesta de este proyecto lo miré con mucho cariño, porque realmente es una plataforma de mucha moda que veo aquí en México. Ser parte de este proyecto tiene mucha importancia y me encantó el resultado, espero que ustedes les guste también.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos con Izabel en el Hotel W de la Ciudad de México. Nos confiesa en qué época de la moda le hubiera gustado vivir, cómo es un día regular para ella cuando no está modelando y lo que hace por la lucha contra la diabetes, ya que su hermano la padece, entre otros temas.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí.

Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.