Este presidente ejecutivo de una empresa exitosa cree que es una locura trabajar más de 40 horas a la semana

(CNN Business) - Si uno no lo conoce, pensaría que Jason Fried es más un trabajador flojo que un director ejecutivo de una compañía.

Fried elige hacer menos, no más. Él no establece metas. Él te responderá cuando quiera. Y lo más importante, no trabaja más de 40 horas a la semana, y tampoco quiere que sus empleados lo hagan.

A pesar de esto —o mejor dicho, él diría que por eso— Fried ha dirigido un negocio muy rentable y en crecimiento durante dos décadas.

Es cofundador de Basecamp (antes conocido como 37 Signals), que ofrece una herramienta de gestión de proyectos en la web que permite a todos los miembros del equipo ver la misma información, documentos, fechas de entrega, asignaciones y actualizaciones. Ayuda a prescindir de cadenas de correo electrónico poco manejables, interrupciones y reuniones de actualización sobre el proyecto.

Fried, que acaba de tener su segundo hijo, también ha encontrado tiempo para escribir algunos libros aclamados por la crítica.

El más reciente se titula It Doesn't Have to be Crazy at Work (No tienes que estar loco en el trabajo), que según The Economist es "lo mejor en gestión publicado este año".

En el libro, él y el coautor David Heinemeier Hansson, también cofundador de Basecamp, desmienten a los gerentes y propietarios adictos al trabajo, incluso quienes dicen valorar la necesidad que tienen sus empleados de tener una vida.

"La adicción al trabajo es una enfermedad contagiosa. No se puede detener la propagación si eres el que la llevas a la oficina", escriben.

Rechazan el concepto de empresa como "familia" y el grito de "lo que sea necesario" para algo que no sea una verdadera emergencia laboral.

CNN le preguntó a Fried sobre su filosofía de trabajo y sobre lo que la vida familiar le ha enseñado sobre los negocios.

¿Qué les dirás a los dueños de negocios que temen que la adopción de este enfoque solo signifique que la competencia los derrotaría?

Yo diría: ¿por qué pensarías eso? Diría que si no duermes lo suficiente, descansas lo suficiente y obtienes la suficiente perspectiva de otras cosas en tu vida además del trabajo, te agotarás.

Si la única manera de vencer a la competencia es superarlos en trabajo, de todos modos solo hay 24 horas al día. Si puedes trabajar todas esas horas, también pueden hacerlo otras personas.

La competencia no te gana, y no les ganas, trabajando más horas o renunciando a dormir más. Lo haces al tomar decisiones inteligentes, ser estratégico con respecto a lo que decides, y al comprender mejor a tus clientes que cualquier otra empresa.

Tratar bien a las personas, hacer felices a los empleados y crear un entorno donde las personas puedan hacer su mejor trabajo es otra cosa que puedes controlar y que te ayudará a mejorar.

Muchas personas se han trabajado hasta los huesos sin nada que mostrar. No es que más trabajo te permita avanzar, es hacer el trabajo correcto en las cosas correctas de la forma correcta.

¿Qué penalización hay para alguien que trabaja demasiadas horas en Basecamp?

No hay penalidad formal, pero les recordaremos amablemente que nadie espera, o quiere, que dediquen más de 40 horas a la semana.

Les preguntaremos por qué creen que necesitan dedicarle más horas y, a continuación, les ayudaremos a eliminar los aspectos no esenciales de su día para que no tengan que trabajar más de lo que deberían.

No hay nada que beneficie a los demás para trabajar más de lo necesario, y un día de 8 horas es suficiente para hacer un gran trabajo.

¿Quién te dio el consejo más útil sobre los negocios y la vida?

Escucho a muchas personas, absorbo muchas cosas y me siento influenciado por todo tipo de acercamientos. Pero, en lo que a negocios se refiere, el consejo de mi padre es el mejor que he recibido: "Nadie se ha quebrado teniendo ganancias".

He ​​mantenido esa lección y me aseguré de que Basecamp, mi empresa, haya sido rentable desde el primer año. El año que viene marca nuestro vigésimo año en la industria; los 19 que hemos tenido hasta ahora han sido rentables.

¿Qué te han enseñado sobre el trabajo el matrimonio y la paternidad?

¡Las ocho horas son suficientes para trabajar! Que la vida fuera del trabajo es increíblemente rica y gratificante. ¿Por qué querría desperdiciar ese tipo de tiempo para dedicar otra hora innecesaria a la oficina?

El hecho de ser padre también es el mejor curso intensivo de gestión del tiempo y de averiguar qué es lo verdaderamente importante en la vida.

¿Qué sabes hoy que te gustaría haber sabido a los 20?

La mayoría de cosas por las que te preocupas no vale la pena la preocupación.

¿Cuántas horas duermes?

Ahora, entre siete y ocho. Voy por ocho, pero acabamos de tener nuestro segundo bebé, por lo que las noches son un poco duras en este momento.

El libro Why We Sleep realmente me ha impresionado porque dormir es lo más importante que puedes hacer para mejorar cada aspecto de tu vida. Te recomiendo leerlo.

¿Cuántas vacaciones tomas al año?

Alrededor de tres semanas en total. Pero durante los meses de verano (de mayo a septiembre), todos en Basecamp trabajan cuatro días, por lo que todos tenemos fines de semana de tres días durante algunos meses. Añade también esos días y todos obtendremos una dosis extra de tiempo libre.

¿Cuál es tu podcast favorito y por qué?

Actualmente, " The Peter Attia Drive ". Siempre he estado fascinado con la medicina. Realmente disfruto su opinión sobre las cosas, su claridad, los brillantes invitados que tiene y lo fuera de mi conocimiento que esos temas son.