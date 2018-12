Adiós a George Bush: expresidentes y líderes mundiales asistirán a su funeral de Estado

(CNN) - El expresidente George Bush será honrado este miércoles con un funeral de Estado, una reunión oficial que incluirá al presidente actual de Estados Unidos, expresidentes y líderes mundiales para honrar la vida del presidente número 41 del país.

La Casa Blanca dijo que tanto el presidente Donald Trump como la primera dama Melania Trump asistirán al funeral este miércoles en la Catedral Nacional de Washington.

Además de los Trump y la familia Bush, el portavoz de la familia Bush, Jim McGrath, le dijo a CNN que otras personalidades asistirán al funeral.

LEE: ¿Qué estará cerrado el día de luto nacional por la muerte de George Bush?El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump frente al ataúd del presidente George Bush en la Rotonda del Capitolio, el 3 de diciembre de 2018. (Crédito: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais/Pool)

Expresidentes y exprimeras damas

– Expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama– Expresidente Bill Clinton and la exsecretaria de Estado Hillary Clinton– Expresidente Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter

Hijos de expresidentes

– Chelsea Clinton– Susan Ford Bales– Tricia Nixon Cox y Edward Cox– Luci Baines Johnson and Ian Turpin– Lynda Johnson Robb y Charles Robb

Líderes mundiales

– Rey Abdullah II y la reina Rania de Jordán– Gobernador general de Australia, generalPeter Cosgrove y Lynne Cosgrove– Andrzej Duda, presidente de Polonia– Expresidente de Polonia, Lech Walesa– La canciller de Alemania Angela Merkel– Carlos, principle de Gales– Expresidente de México, Carlos Salinas– Exprimer ministro de Gran Bretaña John Major y Norma Major– Abdulla bin Hamad Al Khalifa, príncipe de Baréin y representante personal del rey de Baréin– Exprimer ministro de Japón Yasuo Fukuda– Exemir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani– Expresidetne de Portugal Anibal Vaco Silva– Expresidente de Estonia Toomas Hendrik Ilves– Exprimer ministro de Kuwaiti Nasser al-Mohammed al-Ahmed al-Sabah– Exprimer ministro de Bermuda John Swan

El servicio fúnebre

Trump proclamó este miércoles día nacional de duelo . La mayoría del gobierno asumirá este día como feriado en reverencia a Bush, y su homenaje en Washington tomará lugar hacia medio día antes de su regreso a Texas.

Oficinas de gobierno cerradas: junto a su proclamación, Trump emitió un decreto en el que ordenaba el cierre del gobierno federal en honor al fallecimiento de Bush. Un memorando de la Oficina de Personal esbozó cómo las agencias federales implementarían el feriado. Del mismo modo, los mercados financieros de Estados Unidos estarán cerrados este miércoles, con la Bolsa de Nueva York y Nasdaq suspendiendo operaciones.

La rotonda del Capitolio: el ataúd de Bush llegó a Washington este lunes desde Texas. Fue llevado a la Rotonda del Capitolio donde el liderazgo del Congreso dijo que estaría del lunes hasta el miércoles, y el público estaría invitado a rendirle homenaje desde el lunes en la tarde hasta el miércoles a las 7 a.m. ET. Una ceremonia de despedida está programada para las 10:00 a.m., ET, y una caravana viajará hacia el noroeste de Washington hasta la Catedral Nacional.

La Catedral Nacional: Después de salir del Capitolio, el cronograma oficial tiene estimado que los restos de Bush lleguen a la Catedral Nacional hacia las 11 a.m. ET, y que salga de allí a las 12:30 p.m. Según la Nacional Catedral la ceremonia allí solo es accesible con invitación. CNN reportó previamente que las palabras en el servicio vendrán de su hijo, el expresidente George W. Bush, así como del exprimir ministro canadiense Brian Mulroney, del exsenador estadounidense Alan Simpson y del historiador presidencial Jon Meacham, el biógrafo del expresidente. Fuentes le dijeron a CNN que Trump no hablará en el funeral.

De regreso a Texas: Otra ceremonia de despedida está programada para la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland a la 1:15 p.m. ET. El ataúd de Bush entrará al avión presidencial, que será nombrado como "Misión Especial 41" para el proceso de regreso a Texas. Luego será llevado a la Iglesia Episcopal St. Martins en Houston, donde está programado para estar en reposo desde las 6:45 p.m. del miércoles hasta las 6 a.m. CT del día siguiente. Un segundo servicio está programado para el jueves, después del cual será llevado en un tren que lleva su nombre a su lugar de descanso final en la biblioteca presidencial George H.W. Bush.