Una rara embestida de unos 22 tornados provoca daños y heridos en el centro de Illinois

(CNN) - El centro del estado de Illinois, en Estados Unidos, hace frente a los daños y heridos que dejó una sorpresiva embestida de tornados el sábado, cuando 22 de estos fenómenos fueron reportados por el Servicio Nacional del Clima.

Lo peor se lo llevó la localidad de Taylorville, ubicada a unos 48 kilómetros al sureste de la capital estatal, Springfield. Vientos de tormenta dañaron casas, tiraron cables eléctricos y arrancaron árboles desde sus raíces.

Vecinos de Taylorville revisan los escombros que quedaron tras el paso de un tornado.

"Es un milagro que nadie haya resultado muerto en la tragedia de estos tornados", dijo el gobernador Bruce Rauner, quien recorrió el área el domingo.

Al menos tres personas son atendidas por heridas mayores en el hospital Memorial en Springfield, y 18 más sufrieron heridas menores, dijo Rauner. El gobernador puso en operación el centro de operaciones de emergencia del estado.

Los rescatistas sacaron gente de casas dañadas por los tornados, dijo Mike Crews, jefe del Departamento de Bomberos de Taylorville. No se han reportado muertes.

Illinois registra un promedio de 47 tornados al año, sin incluir diciembre, que no tiene un promedio, dijo la meteoróloga de CNN Allison Chinchar en referencia a lo raro del racimo de tornados del sábado. Mayo es el mes más álgido, con un promedio de 15 tornados.

"Casi todo estuvo dispuesto para las condiciones perfectas" para el brote, dijo Chinchar, mientras avanzaba un potente frente frío.

En Butler, al sur de Springfield, Hannah Fogle tuiteó dos videos de una nube en forma de embudo.

More from the tornado in Butler! pic.twitter.com/4gYTjyePLj

— Hannah Fogle (@hannahfoges_tbh) December 1, 2018

Un tornado se dirigió principalmente al campo, dijo. "Conozco una casa que tuvo fuertes daños", añadió.

El Servicio Nacional del Clima envió equipos de revisión el domingo para analizar las afectaciones y dijo que el número exacto de tornados y los daños no serían determinados hasta que los análisis sean completados.

Más de 2.000 personas seguían sin energía eléctrica en Taylorville, de acuerdo con la compañía de electricidad y gas Ameren y a CTI Fiber Network.

En tanto, las autoridades intentan determinar si los daños a una base naval en Georgia fueron provocados por una tormenta eléctrica o por un tornado.

El clima severo afectó la base naval submarina Kings Bay alrededor de las 3 p.m. del sábado, hiriendo a al menos dos personas, dijo Chris Tucker, asistente de oficial de asuntos públicos.

Amanda Jackson y Deanna Hackney de CNN contribuyeron con este reporte.