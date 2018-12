El perro Sully acompañará a George Bush en una última misión

Washington (CNN) - Sully H.W. Bush, un perro Labrador que trabajó con George Bush, viajará junto al féretro del fallecido expresidente de Estados Unidos en su viaje a Washington DC, de acuerdo con una fuente conocedora de los planes.

Jim McGrath, portavoz de Bush, publicó una imagen de Sully junto al féretro de Bush el domingo y con la leyenda: "Misión cumplida".

Mission complete. #Remembering41 pic.twitter.com/rXdyXAS4lk

— Jim McGrath (@jgm41) December 3, 2018

Sully lleva el nombre del expiloto de aviones comerciales Chesley B. "Sully" Sullenberger III, quien se hizo famoso por el aterrizaje de un avión de pasajeros dañado en el río Hudson en Nueva York y así salvar a 155 personas en 2009.

Sully, un perro de ayuda altamente entrenado, regresará al servicio para ayudar a otros veteranos e irá al centro médico militar Walter Reed, escribió el expresidente George W. Bush en Instagram.

"Aunque nuestra familia extrañará mucho a este perro, nos conforta saber que él llevará la misma alegría a su nuevo hogar, Walter Reed, que la que le dio al (presidente) 41", escribió Bush.

"Como alguien dijo, él puede hacer casi cualquier cosa, excepto prepararte un martini, pero no te preocupes, él puede ir a conseguir a alguien que te prepare un martini", dijo McGrath en junio.

El perro fue entrenado por America's VetDogs y tiene su propia página de Instagram, @sullyhwbush. America's VetDogs es una organización de caridad que ofrece perros de ayuda a veteranos, militares en activo e integrantes de los servicios de emergencia con alguna discapacidad.

Sully llegó a trabajar con Bush durante el verano después de que la ex primera dama Barbara Bush falleciera a principios del año.

Marc Rod de CNN contribuyó con este reporte