Carta de George H.W. Bush a Bill Clinton recuerda tiempos menos tensos en EE.UU. y es una lección de elegancia

Nota del editor: esta nota fue publicada originalmente en octubre de 2016, pero fue actualizada el 1 de diciembre de 2018.

WASHINGTON (CNN) - En el desarrollo de la campaña presidencial de 2016, la entonces candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, publicó en Instagram una carta del expresidente George H.W. Bush (que falleció el 30 de noviembre de 2018) a su esposo Bill Clinton, en la cual le da la bienvenida a la Casa Blanca.

La publicación de esa carta llegó en medio de crecientes cuestionamientos sobre si Donald Trump aceptaría los resultados de la elección de noviembre.

"Así es como luce el liderazgo", escribió Hillary Clinton en Instagram en octubre de 2016.

LEE: Muere George H.W. Bush, expresidente de EE.UU., a los 94 años

View this post on Instagram

In January 1993, President George H.W. Bush wrote President Bill Clinton a letter. This is what leadership looks like.

A post shared by Hillary Clinton (@hillaryclinton) on Oct 20, 2016 at 7:21pm PDT

Cuando Bill Clinton llegó a la Casa Blanca, encontró una carta del hombre a quien había derrotado en las urnas: George H.W. Bush. Las notas entre los presidentes salientes y entrantes son una tradición, pero la carta de Bush del 20 de enero de 1993, es una lección de elegancia en la derrota.

“Nos hizo sentir en casa, tanto como pudiera. Clase total”, escribió Clinton sobre la carta.

Bush no ganó la reelección en la campaña de 1992 contra Clinton, pero le deseó "buena suerte".

"Te deseo gran felicidad aquí", escribió Bush el 20 de enero de 1993.

"Tú serás nuestro presidente cuando leas esta nota", agregó. "Te deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a tu familia".

Luego de dejar la Casa Blanca, Clinton y Bush se embarcaron en misiones de caridad e inclusive se volvieron amigos.

Este es el texto completo de la carta:

Querido Bill,

Cuando entré en esta oficina justo ahora sentí el mismo sentido de admiración y respeto que sentí hace cuatro años. Sé que sentirás eso, también.

Te deseo una gran felicidad aquí. Nunca sentí la soledad que algunos presidentes han descrito.

Habrá momentos muy difíciles, que serán mucho más difíciles por las críticas que puedes pensar que no son justas.

No soy muy bueno para dar consejos; pero simplemente no dejes que los críticos te desanimen o te aparten del camino.

Serás nuestro presidente cuando leas esta nota. Te deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a tu familia.

Tu éxito ahora es el éxito de nuestro país. Estoy apostando fuertemente por ti.

Buena suerte,

George.