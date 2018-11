5 cosas que debes saber este 29 de noviembre: Trump, atribulado; lo que se espera del G20; los retos de AMLO; el veredicto por Berta Cáceres y Kushner homenajeado

Mientras Trump luce consumido por la investigación sobre la conexión rusa, Argentina recibe a los líderes de la Cumbre del G20, y en México comienza la cuenta regresiva para la toma de posesión de AMLO. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Trump, atribulado por la conexión rusaLa nueva andanada de tuits, arrebatos de furia y comentarios en las redes sociales del presidente Donald Trump no ayudan en el esfuerzo de la Casa Blanca y del propio mandatario por demostrar que no tiene nada de qué preocuparse en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

La explicación de tanta angustia presidencial parece estar en una serie de detalles e informes -sorprendentes y potencialmente significativos- relacionados, entre otros, con su exjefe de campaña Paul Manafort, a quien Mueller acusó de mentir en múltiples ocasiones.

Puede que pronto sepamos el desenlace de este drama.

2. ¿Qué esperar de la Cumbre del G20?

La Cumbre del G20 hace su debut en América Latina, de donde provienen tres de sus integrantes: Argentina, Brasil y México. ¿Qué puede resultar de un foro cuyas decisiones no son vinculantes ni tiene el aval de las Naciones Unidas, pero en el que se sientan en la misma mesa casi todas las potencias económicas del mundo?

Según Carlos Montaner, analista de CNN, los latinoamericanos no deben esperar mucho. Montaner destaca que el mayor provecho de estas cumbres suele estar en las reuniones bilaterales entre los jefes de Estado y de gobierno.

Sigue minuto a minuto nuestra cobertura de la toma de posesión presidencial, desde Ciudad de México, con un equipo de periodistas, encabezado por Mario González. Te contaremos todos los detalles y te daremos el análisis certero.

Según dijo un portavoz judicial a CNN, una terna de jueces del tribunal de sentencia de la Corte Suprema de Justicia decidirá si los nueve implicados en este caso son culpables o inocentes.

5. El yerno de Trump que México sí "quiere"

Como si fueran pocas las desaveniencias entre Trump y los mexicanos, un nuevo protagonista echa más leña al fuego. Se trata de Jared Kushner, el controversial yerno del presidente de EE.UU., a quien el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, le impondrá la máxima condecoración que confiere ese país a un extranjero.

¿Burla o humillación? Lo cierto es que la Orden del Águila Azteca le será otorgada a Kushner por su papel en la coordinación de las relaciones entre México y Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en particular por su papel en la negociación del tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Quítate el mal aliento

Si sufres de ese olor apestoso que se desprende de la boca, aquí tienes 10 razones y remedios contra el mal aliento.

¿Ventana o pasillo?

¿Odias los asientos en el medio? ¿Quién no? Entonces, reserva un vuelo en este avión que no los tiene.

Argentino... indisciplinado

La picardía de un niño autista arranca la sonrisa del papa: "Es argentino... indisciplinado".

Mi unicornio...

Este "unicornio siberiano" era en realidad un rinoceronte gigante que alguna vez caminó entre los primeros seres humanos y vivió en el planeta mucho más tiempo de lo que los científicos pensaban.

"El beso de la mujer araña"

Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español, "atrapó" a la actriz mexicana Chantal Andere, intérprete del musical “El beso de la mujer araña”.

La cifra del día

Más de 577 millones

Es el número de personas que hablan español y que representa el 7,6 % de la población mundial

La cita del día

“No corresponde a ningún acto corrupto, ni de recibir dineros de contratistas ni de ningún empresario interesado en decisiones públicas".

Abogado de Gustavo Petro al referirse a un video que muestra al excandidato presidencial recibiendo fajos de dinero.

Y finalmente...

¿Niño o niña? Fiesta para revelar el género de un bebé desata un incendio forestal