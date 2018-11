5 cosas que debes saber este 28 de noviembre: antisemitismo, la tragedia de un inmigrante transgénero, la alerta por el cambio climático y la incertidumbre por Boca-River

Antisemitismo rampante, discriminación por raza y género, devastación ambiental. Estas son las noticias más relevantes del día. Primero la verdad.

1 Antisemitismo, un odio prolongado

Los estereotipos antisemitas están vivos en Europa, mientras que el recuerdo del Holocausto ha comenzado a desvanecerse, según una nueva encuesta exclusiva de CNN.

Más de una cuarta parte de los europeos encuestados cree que los judíos tienen demasiada influencia en los negocios y las finanzas. Casi uno de cada cuatro dijo que los judíos influyen demasiado en conflictos y guerras en todo el mundo, y 1 de cada 5 europeos culpa a los judíos del antisemitismo.

2 La doble tragedia de un inmigrante transgénero

Deshidratación, golpes y VIH: el cóctel mortal que terminó con la vida de Roxsana Hernández Rodríguez. Se trata de una inmigrante transgénero que huyó de Honduras para buscar asilo en Estados Unidos, y encontró la muerte en mayo, cuando estaba detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las autoridades inmigratorias defienden las condiciones de detención de Hernández y niegan cualquier maltrato, una autopsia privada sugiere que lo más probable es que muriera por "complicaciones graves de deshidratación", además de la infección por VIH. El informe también describe moretones en su cuerpo que sugieren que la habían atado fuertemente de las muñecas y la golpearon en la espalda y el abdomen, según abogados de los familiares.

3 ¿Moriremos de calor?

El mensaje consistente sobre el cambio climático y las acciones preventivas que debemos tomar para evitar calamidades no ha tenido suficiente eco entre la humanidad. Según un informe de las Naciones Unidas publicado este martes, las emisiones proyectadas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero de los países en todo el mundo, están muy cerca de alcanzar el límite de 2 grados Celsius , establecido en el Acuerdo Climático de París en 2015.

Si no tomamos medidas más fuertes, para el año 2100 habremos superado por más de un grado el límite del calentamiento global. Eso implicaría consecuencias extremas para la vida como la conocemos.

4 Emma Coronel telefonea al Chapo

El primer escándalo en el juicio del Chapo Guzmán ocurre por cuenta de los abogados defensores, quienes habrían facilitado un teléfono celular a Emma Coronel para hablar con el narcotraficante mexicano, en el edificio de la Corte de Nueva York, donde se realiza el proceso judicial.

La fiscalía pidió a un juez federal que imponga sanciones a la defensa, argumentando que, según varias imágenes captadas, Emma Coronel, esposa del Chapo, "poseía un teléfono celular el 19 de noviembre..." con el que presuntamente habría hablado con Guzmán.

5 Boca-River ¿"a las bravas"?

De prudente calificó la Conmebol la decisión de que la final de la Copa Libertadores de América 2018 no se juegue en Argentina, tras los desmanes que provocaron la suspensión del partido. El partido se jugaría entre el 8 y 9 de diciembre, lejos de las barras bravas de ese país.

Pero los presidentes de los clubes se oponen a la medida: Daniel Angelici, presidente de Boca, insiste en que no haya partido y que River sea descalificado por los incidentes del fin de semana. En tanto Rodolfo D'Onofrio, de River, dice que cuenta con el apoyo del presidente Mauricio Macri para que la superfinal se dispute en el Monumental de Buenos Aires y con público.

La decisión sería un balde de agua fría para los hinchas que esperaban la revancha en su estadio. ¿Cuán grave es la violencia en el fútbol argentino? Desde 1922 han muerto 317 personas a raíz de los desmanes y atropellos en ese deporte, de acuerdo con la organización Salvemos al Fútbol.

--

A la hora del desayuno

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría imponer una nueva ronda de aranceles a los productos importados de China, que según The Wall Street Journal podría afectar los productos de Apple, incluidos los iPhones y las computadoras portátiles.

Bob Esponja está de luto

Bob Esponja y sus amigos Patricio, Doctor Cangrejo, Calamardo, Plankton, Arenita y niño lapa quedaron huérfanos y están de luto, tras la muerte de su "padre" y creador de la serie animada, Stephen Hillenburg.

La agonía financiera de Tesla

La insolvencia económica de Tesla no era un simple rumor. El magnate sudafricano, Elon Musk, CEO de la compañía de autos eléctricos, admitió durante una entrevista transmitida por HBO que la empresa estuvo a semanas de morir este año. ¿Cómo sobrevivió?

La era "dorada" de Maradona

Ni siquiera los hinchas más optimistas presagiaron el éxito de Diego Maradona en el Club Dorados de Sinaloa. El astro argentino está a un paso de lograr la misión para la cual fue contratado: que el equipo ascienda a Primera División del fútbol mexicano.

La bodeguita millonaria

¿Qué harías si te encontraras US$ 7,5 millones en efectivo? ¿Te los quedarías? Esto fue lo que le pasó al comprador de un depósito abandonado. Te contamos el final de la historia.

-

La cifra del día

Google quiere apoyar a los chinos, que representan el 20% de la población del mundo, con un buscador censurado conocido como Dragonfly, y que suma cada vez más críticos dentro y fuera de la empresa.

--

La cita del díaNo debería decir esto, porque pensarían que soy muy engreído, cosa que no soy. Con excepción del cabello rubio, cuando era joven, me decían que me parecía a Elvis..."

– Donald Trump, durante una visita a Tupelo, Mississippi, lugar de nacimiento de Elvis Presley

--

Y finalmente...

Kansas se tiñe de blanco

Marc Kinston captó el momento en que la primera nevada del año cubrió en su totalidad la verde hierba de su vecindario, en Kansas, dejando solo nieve a su alrededor.