Una mujer pasó 3 meses en prisión porque la policía pensó que su algodón de azúcar era droga

(CNN) - Una mujer de Georgia, en Estados Unidos, pasó tres meses en prisión después de que dos agentes dijeran que una prueba a una sustancia de color azul encontrada en un vehículo en el que ella viajaba diera positivo por metanfetamina.

Pero no era droga. Era algodón de azúcar.

Dasha Fincher afirma que mientras estuvo en prisión se perdió de varios grandes eventos, incluido el nacimiento de sus nietos gemelos, y que se le negó asistencia médica.

Ahora, ella ha presentado una demanda contra el condado de Monroe y los tres agentes involucrados por encarcelamiento ilícito y violación de sus derechos civiles. La demanda también está dirigida a la firma Sirchie Acquisition Company, que fabrica el equipo que usaron los agentes y que dio el resultado equivocado.

Una parada de tráfico terminó en acusación por drogas

De acuerdo con la demanda, Fincher viajaba como pasajera en un vehículo al que le marcaron el alto dos agentes de la oficina del sheriff del condado de Monroe, el 31 de diciembre de 2016.

Los agentes dijeron inicialmente que detuvieron el vehículo porque pensaron que las ventanillas eran demasiado oscuras, pero en el lugar aclararon que esto no era un delito.

Ellos le preguntaron al conductor si podían revisar el vehículo y pronto encontraron "una bolsa de plástico transparente abierta que contenía una sustancia de color azul claro, de forma esférica" en el piso del auto, dice la demanda.

Fincher y el conductor explicaron que se trataba solo de una bolsa con dulce de azúcar de color azul. Pero los agentes decidieron comprobarlo con una prueba que indicó que la bola de pelusa azul de unos 40 gramos contenía metanfetamina.

Fincher y su novio, quien iba al volante, fueron arrestados por posesión y tráfico de metanfetaminas, dice la demanda. La mujer "clamó repetidamente que era inocente y aclaró que la sustancia azul era, de hecho, algodón de azúcar".

CNN contactó Sirchie Acquisition Company pero no ha recibido respuesta.

De acusación por drogas a prisión por 3 meses

El juez le fincó una fianza de 1 millón de dólares. Incapaz de pagarla, Fincher estuvo en la cárcel durante tres meses mientras la sentencia era enviada a la oficina de investigación de Georgia para realizarle pruebas forenses.

Fincher dice que durante ese tiempo se perdió "varios grandes eventos", incluido el nacimiento de sus nietos gemelos y el aborto prematuro de su hija. Además, alega que se le negó atención médica por una mano fracturada y un quiste en el ovario.

El 22 de marzo de 2017, la oficina de investigación de Georgia emitió un reporte que decía que no había "sustancias no controladas confirmadas" en la materia de color azul. Sin embargo, Fincher no fue liberada sino hasta dos semanas después, el 4 de abril, dice la demanda.

CNN hizo múltiples llamadas a la oficina del sheriff del condado de Monroe y no recibió una respuesta.

De una espera de 3 meses a una demanda

Fincher le dijo a CNN que pasó mucho tiempo en la cárcel en un estado de incredulidad y que asumía que su liberación estaba a la vuelta de la esquina.

"Primero seguía pensando que iba a salir, luego vino el siguiente día y pensé, 'tal vez salga mañana'. Luego el mañana se convirtió en el siguiente día", dijo.

"Lo que más me asustaba es que mi nieta se olvidara de mí".

Fincher espera que el caso provoque algunos cambios en el sistema.

"Creo que lo mejor que podrían hacer es cambiar la política (de prueba de drogas), o cambiar cómo hacen la prueba, o tener mejor capacitación. Porque es loco, la forma en que ocurrió. Tomó demasiado tiempo".

Además quiere aclarar algunos aspectos de la prueba que aún le molestan. Por ejemplo, ella no está segura todavía de por qué tomó tanto tiempo para que fuera liberada después de que llegaron los resultados del forense. Además, dice que nunca recibió una disculpa del departamento del sheriff.

"Perdí mucho y no puedo recuperarlo", dijo. "Tres meses es mucho tiempo".