Acusan de narcotráfico a hermano de presidente de Honduras detenido en EE.UU.

(CNN Español) - Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado por una corte federal de Estados Unidos de narcotráfico y otros cargos.

La oficina del fiscal de distrito sur de Nueva York dijo en un comunicado que "el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, alias 'Tony Hernández', fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y de dar declaraciones falsas a agentes federales".

Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. (ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)

Hernández fue arrestado el 23 de noviembre en Miami, Florida, y el lunes sería presentado ante la corte, según el comunicado.

No está claro si esta detención guarda relación con señalamientos previos en contra del hermano del presidente por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El año pasado, el narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, detenido en Estados Unidos, reveló que se reunió con el hermano del presidente de Honduras para acordar el pago -por parte del Gobierno- de contratos realizados con la compañía establecida por Rivera Maradiaga para lavar dinero.

Rivera Maradiaga se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015 a cambio de una sentencia reducida por su información.

Ante las acusaciones del narcotraficante, Antonio Hernández dijo entonces que estas fueron discutidas durante una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en noviembre de 2016, y aseguró que son falsas.

“Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera”, expresó Hernández en una conferencia de prensa en 2017.

En dichas declaraciones, el ahora exlegislador dijo que no está involucrado en actividades ilícitas.

La semana pasada, tras conocer la detención de su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández dijo que "nadie está por encima de la ley".

"Hace algún tiempo, cuando este tipo de noticias circulaban, le dije a Juan Antonio: 'Tienes que presentarte ante las autoridades correspondientes y dar tu versión'. Y le dije que fuera a Estados Unidos, una oportunidad para que pudiera explicar cuál es su verdad, su opinión. En esta ocasión es otra oportunidad para que también se haga justicia, en uno u otro sentido. Pero repito: Nadie está por encima de la ley", dijo el presidente de Honduras al referirse ante medios sobre el arresto en Miami de su hermano Tony.