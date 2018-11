Aerolíneas Argentinas cancela servicios por paro de gremios aeronáuticos

(CNN Español) - Aerolíneas Argentinas informó este lunes que sus servicios fueron cancelados por un paro organizado por gremios aeronáuticos, dijo la compañía en un mensaje de Twitter.

"Lamentamos las molestias que esta situación ajena a la compañía ocasiona", dijo.

La mañana de este lunes, decenas de vuelos de salida se encontraban cancelados o postergados en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, según el sitio web de la terminal aérea.

Aerolíneas Argentinas informó en su página web de las condiciones vigentes para cambios de fecha de pasajeros afectados por el paro de este lunes. La información la puedes encontrar aquí.

(EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

Tras el anuncio del paro hecho la semana pasada por los gremios aeronáuticos, desde la compañía dijeron a CNN que la medida afectaría a 40.000 pasajeros y que 340 viajes serían cancelados.

Los gremios argumentan que tomaron la decisión de parar porque la empresa no pagó la totalidad de los salarios que deberían haber tenido un aumento correspondiente al incremento de la inflación. Sin embargo, la empresa afirma que no era obligatorio el pago de esa cláusula.

Cancelación de vuelos durante un paro de 24 horas en el Aeroparque Jorge Newbery en abril de 2017. (EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

El 8 de noviembre ya hubo cancelaciones y malestar en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires ya que a partir de una asamblea de los trabajadores de Aerolíneas se cancelaron 258 vuelos que afectaron a 31.000 pasajeros.

Después de eso la empresa decidió suspender a 376 trabajadores durante 10 o 15 días según cada caso. La sanción incluye no pagar el salario correspondiente a los días de suspensión.