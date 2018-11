River Plate – Boca Juniors: todo lo que debes saber del partido más importante de la historia del fútbol argentino

Estamos a poco del partido más importante de la historia del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors definirán en el estadio Monumental de Buenos Aires el ganador de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más prestigioso de América.

Aún no se saben los equipos titulares y todo indica que no se revelarán hasta apenas unas horas antes de que comience a rodar el balón.

Pero lo cierto es que la trascendencia de este choque tiene a Buenos Aires paralizado y en máxima alerta en cuestión se de seguridad.

Según Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, un Boca vs. River aumenta 30% las posibilidades de sufrir un infarto por la angustia y el dramatismo que genera en los hinchas.

El club River Plate informó que en el estadio y sus alrededores habrá:

-9 ambulancias de alta complejidad

-24 puestos sanitarios con 35 médicos

-17 enfermeros

-45 camilleros

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en una final de la Copa Libertadores por primera vez en la historia. A pesar de ser vistas como instituciones antagónicas, sus orígenes son más similares de lo que varios puedan imaginar.

La pasión xeneize antes de la finalPero si Boca finalmente se consagra campeón, ¿dónde festejarán sus hinchas?

Este jueves La Bombonera se llenó de hinchas para un entrenamiento del equipo. El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, decidió hacer una práctica a puertas abiertas para que los hinchas puedan disfrutar antes del superclásico. Debido a la gran cantidad de fantásticos que atendieron, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires clausuró a La Bombonera.

Según el diario Clarín, "nunca ningún equipo del mundo juntó tanta gente para un entrenamiento". Más allá de los 50.000 en las tribunas desbordadas (tiene como capacidad máxima 49.000), hubo alrededor de 10.000 afuera, según las estimaciones de la conducción de Boca. El récord anterior le pertenecía al Monterrey de México, en 2017, con 31.853 personas.

El secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro aseguró "es fácil el levantamiento de esta clausura". Por otro lado, el funcionario habló del plan para atender los festejos en el Obelisco, un lugar icónico donde se juntan los argentinos a celebrar la victoria de su equipo futbolístico.

Tres claves sobre la final de la Copa LibertadoresEl primer partido terminó con un empate 2 a 2, pero aún falta un encuentro para definir quién será el campeón de América. Descubre tres claves sobre lo que viene para los dos clubes de fútbol.

Los máximos ídolos de River Plate y Boca JuniorsJonatan Viale trae un ranking con las máximas figuras de los dos emblemáticos equipos. ¿Quién es tu favorito?

10 datos curiosos sobre los legendarios estadios la Bombonera y el MonumentalLos estadios más emblemáticos de Argentina son el escenario de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Mira estos datos que quizás no conocías de estos legendarios recintos del deporte.

¿Qué locuras harían los hinchas con tal de ver ganar a su club?La final de la Copa Libertadores se disputa este sábado en Argentina. Los fanáticos de los rivales River Plate y Boca Juniors están dispuestos a hacer insólitos sacrificios con tal de ver ganar a su club. ¿Cuán lejos llegarías por tu equipo?

Los hinchas famosos de Boca y RiverAlgunas celebridades han mostrado su simpatía por alguno de los dos equipos argentinos que este sábado se enfrentan al superclásico argentino en la final de la Copa Libertadores de América.

Conoce al club River cuya camiseta tiene los colores de Boca JuniorsEn la ciudad cordobesa de Bell Ville, 500 kilómetros al norte de Buenos Aires, existe un club de fútbol muy particular: se llama River, pero tiene los colores de Boca Juniors porque sus fundadores no se ponían de acuerdo.

Sergio Goycochea analiza la vuelta del "Superclásico" en la gran final de la Copa LibertadoresSergio Goycochea, el exportero de River Plate y de la selección argentina, analizó a los equipos protagonistas del "Superclásico". River Plate y Boca Juniors buscan coronarse campeones de la Copa Libertadores. Además, Goycochea explicó la importancia que tienen los compromisos de la selección albiceleste ante su similar de México.

¿Quién tiene mejor entrenador?Se acerca la gran final entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores. Este lunes, el legendario golero de la selección argentina de futbol, Sergio Goycochea, visitó Perspectivas desde Buenos Aires y opina sobre cuál de los equipos tiene el mejor entrenador.

Descubre a los máximos goleadores de River Plate y Boca JuniorsFaltan solo dos días para un partido clave, uno de los que definirá quién de los rivales argentinos River Plate y Boca Juniors se quedará con la Copa Libertadores de América. ¿Quiénes fueron los mayores goleadores de la historia de estos populares equipos?

River Plate: ¿por qué Gallardo es tan importante como su director técnico?Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, es conocido como la gran figura del "club millonario". El historial de copas que ganó junto al equipo es una de las razones por las que tiene este apodo. Esta vez, a River Plate le toca disputarse la Copa Libertadores con un conocido rival: Boca Juniors. ¿Podrán influir la suerte y el talento de Gallardo en el Superclásico más importante?

Ex Boca Juniors: Esta final marca un antes y un despuésLuis Gerardo Bucci de Deportes CNN tuvo la oportunidad de hablar con el exfutbolista de Boca Juniors Enrique Hrabina sobre la final del sábado entre River Plate y Boca, por la Copa Libertadores. La final inédita marcará "un antes y un después" en la historia del fútbol argentino, según Hrabina.

La historia de dos familias unidas pero con pasiones y rivalidades distintas en fútbolLos une la familia pero los separa el fútbol. Lo más común es que en una familia todos sean fanáticos del mismo equipo, pero hay excepciones. Cuando faltan días para la gran final entre River y Boca, Ignacio Grimaldi nos trae las historias de dos familias que se visten con ambas camisetas. ¿Cómo harán para convivir durante la final de la Copa Libertadores?

Violencia en el fútbol argentino: ¿cuál es el saldo de muertes?Cuando se mezcla el fútbol con la pasión deportiva, la violencia no es ninguna novedad. En el marco del superclásico entre River Plate y Boca Juniors, se cuestionan los operativos de seguridad. Según la asociación civil "Salvemos al fútbol", la violencia que se genera alrededor de los partidos ha dejado 328 muertos. Jonatan Viale te cuenta más cifras en su perspectiva.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video21", video: "spanish\/2018\/11\/23\/argentina-violencia-futbol-perspectivas-buenos-aires.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } });