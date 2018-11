Llegó 'Lion King': mira el primer adelanto de la esperada película

(CNN Español) - Disney acaba de lanzar el primer teaser de The Lion King, o El rey león, el esperado remake o nueva versión en "carne y hueso" (o al menos no en caricatura 2-D, sino animación en 3-D).

La película será protagonizada, en voz, por Donald Glover ("Atlanta", también conocido por su nombre musical Childish Gambino). James Earl Jones, quien hizo la voz de Mufasa en la película original de 1994, volverá a ese papel. Beyoncé hará la voz de Nala.

El teaser es prácticamente una copia en live-action del trailer de la película original de 1994, con varios planos y movimientos casi idénticos.

The #LionKing animated film to live action film comparison! (1/2) pic.twitter.com/45iEJYvjfD

La película, dirigida por Jon Favreau, será una "nueva versión" de la ya clásica historia de los leones de Pride Rock y presentará "técnicas pioneras en el cine", según Disney.

Está programado su estreno para el 19 de julio de 2019.

The Lion King es uno de los varios reboots de acción en vivo de los clásicos animados de Disney.

La marca ha incluido los grandes éxitos de taquilla Cinderella, The Jungle Book (una película dirigida también por Favreau), y más recientemente, Beauty and the Beast.

The Lion King, que incluía canciones populares como "Circle of Life", recaudó 968 millones de dólares en la taquilla mundial y generó un exitoso y prolongado espectáculo de Broadway.