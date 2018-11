Baleadas, apuñaladas, golpeadas, estranguladas: así mataron a 225 mujeres en Argentina en 2018

(CNN Español) - En Argentina en 2018 se registraron 225 feminicidios, es decir, en promedio, 1 cada 32 horas.

Estas cifras de la organización La Casa del Encuentro presentadas este miércoles en Buenos Aires en compañía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no pintan un panorama alentador para el país.

La organización hizo un llamado a "la prevención y la educación en la igualdad de géneros" que señaló como "indispensable tanto en Argentina como en Latinoamérica".

Estos fueron sus principales conclusiones:

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-b91a5bdace8591300ac045ea9fad5fee-5bf6fed381815'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-b91a5bdace8591300ac045ea9fad5fee-5bf6fed381815'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-b91a5bdace8591300ac045ea9fad5fee-5bf6fed381815' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )();