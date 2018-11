Muere a los 41 años Devin Lima, integrante del grupo pop LFO

(CNN) - Devin Lima, integrante del popular grupo pop LFO, falleció el miércoles después de luchar contra el cáncer, dijo su mamá a Us Weekly. Tenía 41 años.

"Mi hijo ha fallecido", dijo Filomena Lima a Us Weekly. "Su prometida vivía con él y nos informó que él murió a las 2:45 de la mañana. Estuvo batallando durante 13 meses desde que fue diagnosticado con cáncer. La familia no se encuentra bien".

TMZ fue el primero en reportar la noticia.

LFO comenzó como un trío con Lima, Brad Fischetti and Rich Cronin.

El grupo tuvo su mayor éxito en 1999 con la canción "Summer Girls".

Cronin murió de leucemia en 2010 y Lima y Fischetti se volvieron un dúo. El verano pasado lanzaron el sencillo "Perfect 10".

Fue el propio Fischetti quien el año pasado dio a conocer la noticia de que Lima había sido diagnosticado con un cáncer suprarrenal en etapa cuatro.

"Devin me pidió darles esta actualización porque, francamente, él no se siente muy bien", dijo Fischetti en un video. "Pero él me pidió enviarles su amor y su gratitud por todo el amor y todas las oraciones que ustedes le han mandado".

Lima se encontraba hospitalizado después de que los médicos le extirparan un tumor de su glándula suprarrenal.