Abu Dhabi (CNN) - Gran Bretaña ha alertado "graves consecuencias diplomáticas" luego de que un ciudadano británico fuera sentenciado a cadena perpetua por cargos de espionaje en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en un caso que amenaza con arruinar las relaciones entre los dos países.

Matthew Hedges, un especialista en estudios de Medio Oriente de la Universidad de Durham en Inglaterra, fue encarcelado después de una audiencia de cinco minutos en la que no estuvo representado por un abogado, dice su familia.

El 5 de mayo fue acusado por funcionarios de Emiratos Árabes Unidos cuando dejaba el aeropuerto de Dubai después de un viaje de investigación. Acusado de espionaje, el académico de 31 años, fue puesto en confinamiento en solitario por casi seis meses. Pero fue liberado bajo fianza el mes pasado, dándoles a sus amigos y familia la esperanza de que podría ser liberado.

Su sentencia este miércoles pareció tomar por sorpresa a las autoridades británicas. El secretario de Exteriores británico Jeremy hunt dijo que el veredicto no fue el que Gran Bretaña "esperaba de un amigo y un socio de confianza del Reino Unido" y que este era "contrario a garantías anteriores".

Matthew Hedges y su esposa Daniela Tejada.

Hunt dijo en un comunicado que estaba "profundamente sorprendido y decepcionado" por el veredicto. "Repetidamente he dejado claro que el manejo de este caso por parte de las autoridades de EAU tendrá repercusiones en la relación de los dos países, que tiene que estar construida en la confianza", dijo.

"Lamento el hecho de que hayamos alcanzado esta situación e insto a EAU a que reconsidere", agregó.

La primera ministra británica Theresa May le dijo al Parlamento británico que estaba "profundamente decepcionada y preocupada" por el veredicto. "Lo estamos llevando con las autoridades de los Emiratos en los más altos niveles".

Su esposa está consternada

Daniela Tejada, esposa de de Hedges —quien estuvo presente en la audiencia— dijo que estaba "completamente sorprendida" y que su esposo estaba "temblando cuando escuchó el veredicto".

Ella fue profundamente crítica de cómo fue manejado el caso por Gran Bretaña, e insistió en que Hedges es inocente.

"La oficina de Exteriores sabe esto y le han dejado claro a las autoridades de EAU que Matthew no es un espía británico", dijo Tejada. "Todo este caso ha sido manejado de manera pésima desde el principio, sin que nadie se tome el caso de Matthew en serio".

"El gobierno británico debe tomar una posición por Matthew, uno de sus ciudadanos. Ellos dicen que EAU es un aliado, pero el manejo arbitrario del caso de Matt muestra una realidad miedosamente diferente, por la cual Matt y yo estamos pagando un devastador alto precio".

#MatthewHedges pic.twitter.com/pWnrfQQNOG

— Daniela Tejada (@dtejadav) October 12, 2018

Tejada agregó que han sido "los peores seis meses" de su vida. "Las autoridades de EAU deberían avergonzarse de semejante injusticia tan obvia. Estoy muy asustada por Matt. No sé a dónde lo están llevando o qué le pasará ahora. Nuestra pesadilla está empeorando", dijo Tejada.

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos no respondió un requerimiento de comentario a CNN.

Cargos de espionaje

El fiscal general de EAU, Hamad Al Shamsi, anunció el 15 de octubre que Hedges había sido acusado de "espiar para y en nombre de un Estado extranjero, poniendo en peligro el ejército, la economía y la seguridad política de EAU". Al Shamsi dijo que Hedges había entrado al país "bajo la 'fachada' de una investigación académica".

Hedges estaba en EAU haciendo entrevistas para su tesis de PhD, dijo su esposa.

Confesión forzada

La portavoz de la familia de Hedges dijo que durante sus seis primeras semanas de detención, Hedges fue "interrogado sin un abogado, o acceso consular, y puesto en confinamiento en solitario".

La portavoz de la familia agregó que Hedges fue forzado a firmar un documento en Árabe. "Ahora fue revelado que fue una confesión", dijo ella, agregando que el hombre no habla o lee árabe.

Tomorrow, Nov 21, Matt will be appearing in court in Abu Dhabi. Hoping that justice will prevail and my husband will be granted his rightful freedom. #MatthewHedges pic.twitter.com/omMpJZ800B

— Daniela Tejada (@dtejadav) November 20, 2018

La portavoz dijo que la salud de Hedges ha empeorado en los meses subsecuentes. "Su salud física y mental se ha deteriorado gravemente. Matt fue alimentado con un cóctel de medicamentos por los guardias de la prisión, incluyendo Xanax, Valium y Ritalin, agregó. "Luego de cuatro meses de confinamiento en solitario empezó a vomitar todos los días".

El 29 de octubre, dijo ella, Hedges fue liberado con un monitor de tobillo y le dijeron que se quedara en Dubai.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos hizo una revisión del "estado de bienestar" de Hedges el 24 de octubre después de los informes sobre el tratamiento al hombre de 31 años.

El reporte dice que a Hedges se le "proporcionó cuidado médico y psicológico constate" y que "los miembros de la familia y el personal de la embajada tuvieron acceso a él".

- Bianca Britton de CNN escribió esta historia desde Londres.